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Vatandaşların Marmaray'da ücretsiz taşınmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray'da 25-27 Ocak'ta 628 bin kişi ücretsiz taşındı.
Vatandaşların Marmaray'da ücretsiz taşınmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

İstanbul'da ocak ayındaki yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşların Marmaray ile ücretsiz taşınmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 25 Ocak Salı saat 00.00'dan başlayarak 06.00'ya kadar ve aynı gün saat 12.30'dan başlayıp 27 Ocak Perşembe saat 06.00'ya kadar Gebze-Halkalı parkurunda çalışan Marmaray kent içi banliyo tren seferlerinin ücretsiz olması karara bağlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan bilgiye göre, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Marmaray ile kar yağışının yoğun olduğu 24-27 Ocak dönemindeki 3 günde 1 milyon 250 bin kişinin ulaşımı sağlandı.

25-27 Ocak'ta Marmaray'da ücretsiz taşınan yolcu sayısı 628 bin kişi oldu.

TCDD Taşımacılık, bu yolcu talebini karşılamak üzere normal sefer saatlerinin yanı sıra 23.00-06.00 saatlerinde yarım saat aralıklarla ek seferler düzenleyip İstanbul'a 24 saat ulaşım hizmeti sunmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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