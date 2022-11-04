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Ve akaryakıt zammı pompaya yansıdı: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları da sürekli değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 31 kuruş, LPG'ye ise 49 kuruş zam geldi.
Ve akaryakıt zammı pompaya yansıdı: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. 2 gün önce benzine gelen 71 kuruşluk zammın ardından bu kez de akaryakıta çifte zam geldi.

BENZİN VE LPG'NİN FİYATI ARTTI

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresi 1 lira 31 kuruş, LPG'nin litresi ise 49 kuruş arttı.

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 22 lira 68 kuruşa, Ankara'da 22 lira 85 kuruşa, İzmir'de ise 22 lira 84 kuruşa çıktı.

LPG'nin litresi ise İstanbul'da 10 lira 80 kuruşa, Ankara'da 10 lira 79 kuruşa, İzmir'de 10 lira 54 kuruşa yükseldi.

Motorinin litre fiyatı değişmedi. Motorin İstanbul'da 26 lira 38 kuruş, Ankara'da 26 lira 51 kuruş, İzmir'de ise 26 lira 54 kuruş.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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