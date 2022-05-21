  • BIST 2.372,35
  • Altın 942.117
  • Dolar 15.8689
  • Euro 16.7587
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 14 °C
»

Ve benzine indirim geldi: Pompaya yansıdı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de ne kadar?

Bu hafta iki kere zam gelen benzine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira indirim geldi. İndirimle birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 22 lira 86 kuruşa, Ankara ve İzmir'de ise 22 lira 97 kuruşa düştü.
Ve benzine indirim geldi: Pompaya yansıdı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de ne kadar?

 Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarındaki değişimi dikkatle takip etmeye devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve doların 16 lira sınırına dayanmasıyla benzine birer gün arayla 2 kere zam gelmişti.

SON ZAMLARLA LİTRE FİYATI 24 LİRA SINIRINA DAYANMIŞTI

Benzinin litre fiyatı 17 Mayıs tarihinde 1 lira 70 kuruş, 19 Mayıs tarihinde ise 1 lira 4 kuruş olmak üzere toplamda 2 lira 74 kuruş artmıştı. Son zamlarla birlikte benzinin litre fiyatı 24 lira sınırına dayanmışken, bu kez bir indirim haberi geldi.

LİTRE FİYATI ANKARA'DA 22 LİRA 95 KURUŞA DÜŞTÜ

Benzine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira fiyat indirimi yapıldı. İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 22 lira 86 kuruşa, Ankara ve İzmir'de ise 22 lira 97 kuruşa düştü.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LGBT formasını giymemişti, Gueye'e ülkesi de sahip çıktı!21 Mayıs 2022 Cumartesi 09:13
  • İsrail, 17 yaşındaki genci katletti!21 Mayıs 2022 Cumartesi 09:11
  • Maymun çiçeği virüsü İsrail'e de sıçradı!21 Mayıs 2022 Cumartesi 09:10
  • Kadıköy’de esrarengiz cinayet!21 Mayıs 2022 Cumartesi 09:09
  • Türkiye ve dünya gündemi21 Mayıs 2022 Cumartesi 09:00
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Amasya'da hutbe irat etti20 Mayıs 2022 Cuma 16:34
  • Önce kuaför, ardından da ifadesi alınan arkadaşı sırra kadem bastı20 Mayıs 2022 Cuma 16:26
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefonda görüştü20 Mayıs 2022 Cuma 15:47
  • Bakan Özer: Tüm öğrencilere ücretsiz olacak20 Mayıs 2022 Cuma 15:24
  • Kadıköy Belediyesi'nde rüşvet operasyonu! 124 tutuklama talebi20 Mayıs 2022 Cuma 15:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti