Ve Resmi Gazete'de yayımlandı: Artık cemevlerinde su ve elektrik ücretsiz olacak!

Cemevlerinin aydınlatma giderlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığınca; içme ve kullanım suyu giderlerinin ise yerel yönetimler tarafından indirimli veya ücretsiz karşılanması öngörülüyordu.
AYDINLATMA GİDERLERİ BAKANLIK TARAFINDAN KARŞILANACAK
Söz konusu yasa Resmi Gazete'de yayınlandı. Yasayla, cemevlerinin aydınlatma giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılanacak.
İNDİRİMLİ VEYA ÜCRETSİZ SU VERİLEBİLCEK
Belediyeler, cemevlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını indirimli veya ücretsiz olarak verebilecek.
ONARIM VE MALZEME DESTEĞİ
Ayrıca bakım, onarım ve malzeme desteği verebilecek. İmar Kanunu'na eklenecek yeni bir maddeyle imar planları hazırlanırken cemevi yeri ayrılması da sağlanacak.
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