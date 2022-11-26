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Ve Resmi Gazete'de yayımlandı: Artık cemevlerinde su ve elektrik ücretsiz olacak!

Cemevlerinin su ve elektrik giderlerinin devlet tarafından karşılanmasının da arasında olduğu yasa Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ve Resmi Gazete'de yayımlandı: Artık cemevlerinde su ve elektrik ücretsiz olacak!

Cemevlerinin aydınlatma giderlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığınca; içme ve kullanım suyu giderlerinin ise yerel yönetimler tarafından indirimli veya ücretsiz karşılanması öngörülüyordu.

AYDINLATMA GİDERLERİ BAKANLIK TARAFINDAN KARŞILANACAK

Söz konusu yasa Resmi Gazete'de yayınlandı. Yasayla, cemevlerinin aydınlatma giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılanacak.

İNDİRİMLİ VEYA ÜCRETSİZ SU VERİLEBİLCEK

Belediyeler, cemevlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını indirimli veya ücretsiz olarak verebilecek.

ONARIM VE MALZEME DESTEĞİ

Ayrıca bakım, onarım ve malzeme desteği verebilecek. İmar Kanunu'na eklenecek yeni bir maddeyle imar planları hazırlanırken cemevi yeri ayrılması da sağlanacak.

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