Vebitcoin iddianamesi kabul edildi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, şikayetler üzerine kripto para platformu Vebitcoin'in Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etti.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde oturan Vebitcoin'in CEO'su 'Baron' lakaplı İlker Baş, 23 Nisan 2021 tarihinde polis tarafından gözaltına alındı. İlker Baş'ın yanı sıra 'Hanımağa' lakaplı eşi Güliz Baş ve şirketin 2 çalışanı Berkay Baş ile Aykut Erdoğdu da gözaltına alındı. 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 26 Nisan 2021 tarihinde sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Avukatların, nöbetçi sulh ceza hakimliğine itirazı üzerine İlker Baş'ın dışındaki 3 kişinin adli kontrol şartı ile tahliye edilmesine karar verildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı genişleterek, şirketin faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesiyle 12 şüpheliyi de dosyaya dahil etti. Dosya kapsamında 1'i tutuklu olmak üzere 16 kişi hakkında savcılık tarafından hazırlanan iddianame, Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, iddianame hakkında yazılı açıklamada bulundu.

Yağcı, açıklamasında, "Kripto para borsasında faaliyet yürüttüğü iddia edilen, merkezi Muğla olan Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 23 Nisan 2021 tarihinde faaliyetlerini askıya aldığını açıklamasıyla bir kısım müştekinin dolandırıldıklarını iddia etmesi üzerine başsavcılığımızca soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonucunda 14 Aralık 2021 tarihinde Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne iddianame düzenlenmiş, mahkemece iddianame iade edilmişti. İade edilen iddianamedeki eksiklikler doğrultusunda genişletilen soruşturma dosyamızda, eksiklikler tamamlanmış olup tutuklu şüpheli İlker Baş ve adli kontrol tedbiri uygulanan 16 kişi hakkında 365 mağdura yönelik eylemleri nedeniyle Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce iddianame kabul edildi" dedi.