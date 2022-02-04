Vedat Kaptan Yurdakul, yıllar sonra Radyo Angara TV’deki canlı yayınla izleyicilerle buluştu

Türk Sanat Müziği’nin yaşayan efsanesi Vedat Kaptan Yurdakul, TRT ekranlarının ardından yıllar sonra Radyo Angara TV’deki canlı yayınla izleyicilerin karşısına geçti.

Keçiören Belediyesi kurumsal web sitesi üzerinden yayınlanan program Türkiye’nin dört bir yanındaki vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, Radyo Angara TV’nin sosyal medya hesapları ve WhatsApp hattına gelen isteklerden bazıları da seçilerek canlı yayında icra edildi. Birbirinden güzel ezgilerin seslendirildiği programda kimi zaman eğlenceli kimi zaman da duygusal anlar yaşandı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Radyo Angara’da Türk toplumunun kültürel değerlerini yaşatan yayınlar yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Vedat Kaptan Yurdakul sazıyla ve sözüyle yürek pasımızı silen eserleri icra etti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Radyo Angara’nın yayın vizyonunda sanatı, sanatçıyı ve kültürümüzü yaşatma amacı yer alıyor. Ankaralılık kültürünün yanı sıra Türk kültürünün yaşatılması da temel esaslarımızdandır. Şehrimizin tarihi ve kültürel derinliklerini gün yüzüne çıkaran, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan içeriklerle yayın hizmetimiz devam edecek.” dedi.

VEDAT KAPTAN YURDAKUL KİMDİR?

Ankara’da doğan Vedat Kaptan Yurdakul, Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü’nü bitirdi. 1981 yılında TRT’nin açmış olduğu Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği ses sanatçılığı sınavlarına girdi. Her ikisini de kazandı. Staj döneminde Ferid Sıdal, Ahmet Hatipoğlu, Yüksel Kip, Tarık Kip, Dr. Nazmi Özalp, Metin Everes ve Müberra Yetkin’in öğrencisi oldu. Hocası Ferid Sıdal’ın teşvikiyle Türk Sanat Müziği’ni tercih etti. 3 yıl süresince çok sayıda sınavdan başarılı çıkarak 18 arkadaşıyla birlikte kadrolu sanatçı olarak Ankara Radyosu’nda göreve başladı. Sanat yaşamının bundan sonraki aşamalarında Mustafa Erses, Bekir Sıtkı Sezgin, Dr. Alaeddin Yavaşça ve Muzaffer İlkar’dan feyz aldı.

Radyo ve televizyonda çok sayıda program gerçekleştirdi. 1991’de Müzik Dairesi Başkanlığı’nda uzmanlık kadrosu aldı. 1996’da TRT Türk San’at Müziği Gençlik Korosu şefliğine getirildi. Aynı dönemde Konya Selçuk Üniversitesi bünyesinde kurulan Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nda şan ve eser icrası dersleri verdi. 1999 yılında girdiği topluluk şefliği sınavını birincilikle bitirerek Klasik Koro Şefi oldu. 1996-2001 tarihleri arasında Konya Selçuk Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarında ses icra dersleri verdi. Hacettepe Üniversitesinde Uygulamalı Türk Müziği derslerine girdi. 2003 yılından itibaren uzunca bir süre Denetim ve Repertuar Kurulu üyeliği yaptı.

2018 yılında TRT’deki görevinden emekli olan Vedat Kaptan Yurdakul, çok sayıda koroda eğitmen ve şef olarak müziğimize hizmet vermeye devam etmektedir.