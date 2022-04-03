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Velayet altındaki çocukların teslimine yönelik yeni uygulama 11 ilde başlıyor

Boşanmış veya boşanma aşamasındaki ailelerin "çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması" işlemlerinin, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinde yerine getirilmesine yönelik uygulama 11 il merkezinde yarın başlıyor.
Velayet altındaki çocukların teslimine yönelik yeni uygulama 11 ilde başlıyor

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, TBMM'de kabul edilen ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7343 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile "çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması"na ilişkin yeni düzenlemeler getirildi.

Kanunun yürürlüğe girmesin ardından, Adalet Bakanlığı tarafından çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkin işlemlerin yapılabilmesi için valilikler ve belediyelerin desteği ile özel teslim merkezleri oluşturuldu.

Bu kapsamda, çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair işlemler Adıyaman, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Muğla, Sivas, Tekirdağ ve Uşak'ta yarından itibaren Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri tarafından yerine getirilecek.

Bütün il ve ilçelerde çocuk teslim merkezlerinin kurulmasına yönelik çalışmaların bu yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Çocuk teslimine ilişkin yeni düzenleme ile kamuoyunda vicdanları sızlatan görüntülerin ortaya çıkmasına neden olan 90 yıllık icra yolu ile çocuk teslimi uygulaması sona eriyor.

Çocuk teslimine ilişkin işlemler artık uzmanlar eşliğinde, çocuklar yararına dizayn edilen ve hazırlanan çocuk teslim merkezlerinde yerine getirilecek.

İşlemler ücretsiz olacak
İşlemler için vatandaşlar harç ve masraf yatırmak, ücret ödemek zorunda kalmayacak, işlemler ücretsiz olarak sunulacak. Bütün giderler Adalet Bakanlığının bütçesinden karşılanacak.

Çocukların yaş ve gelişim düzeyleri gözetilerek hazırlanan teslim merkezlerindeki işlemler, uzmanlar tarafından zorla değil, çocukla ve taraflarla iletişim kurularak, nasıl davranmaları gerektiği konusunda rehberlik edilerek, rızaya dayalı gerçekleştirilecek.

Çocuk teslimine ilişkin işlemler bugüne kadar icra müdürlükleri aracılığıyla yapılıyordu. Çocuğunu görmek isteyen anne ya da baba çocuk teslimi işlemi için icra müdürlüğüne giderek belirli bir harcı ve gider ücretini yatırıyordu.

İşlemlerin ardından genellikle tarafların ikametlerine gidilerek icra memurları ve kolluk kuvvetleri tarafından çocuk teslim işlemi yapılıyordu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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