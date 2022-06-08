  • BIST 2.657,20
  • Altın 964.455
  • Dolar 17.1273
  • Euro 18.3906
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 22 °C
»

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Anıtkabir'i ziyaret etti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Anıtkabir'e ziyarette bulundu.
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Anıtkabir'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye gelen Maduro, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Maduro, daha sonra beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzalayan Maduro, deftere, "Bu büyük vatanın kurucusu Mustafa Kemal’in önünde saygılarımı sunmak için bulunuyorum." yazdı.

Maduro, ayrıca "Yaşasın Türkiye, yaşasın Venezuela, yaşasın kurtarıcılarımız." ifadesini kullandı.

Maduro'ya, ziyarette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez eşlik etti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tapu bilgilerinde güvenlik için "kimliksizleştirme" yapılacak08 Haziran 2022 Çarşamba 13:03
  • ABD'li yetkiliden Kuzey Kore'nin her an nükleer deneme yapabileceği uyarısı08 Haziran 2022 Çarşamba 12:50
  • Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Anıtkabir'i ziyaret etti08 Haziran 2022 Çarşamba 12:38
  • Kars'ta 'ruhsatsız silah' operasyonu08 Haziran 2022 Çarşamba 12:37
  • Diyarbakır'da PKK'nın 'Basın Komitesi' yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı08 Haziran 2022 Çarşamba 12:35
  • Bursa'da orman ürünleri fabrikasında yangın çıktı08 Haziran 2022 Çarşamba 12:34
  • Antalya, lüks yolcu gemisi Spirit of Adventure ile gelen 529 turisti ağırladı08 Haziran 2022 Çarşamba 12:29
  • Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi08 Haziran 2022 Çarşamba 12:25
  • Münbiç'te YPG/PKK’lıların elindeki ABD yapımı TOW tanksavarlar, objektiflere yansıdı08 Haziran 2022 Çarşamba 11:49
  • KKTC Dışişleri Bakanlığı: Rum tarafının, Kıbrıs Türk halkı adına konuşma hakkı yok08 Haziran 2022 Çarşamba 11:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti