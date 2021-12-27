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Veri bilimi ve güvenliği uzmanı ihtiyacı arttı

Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Onur Demir: "Verinin hem çoğalması hem de çok hareketli olması, yepyeni sorunlar ve uygulama alanları doğurdu" dedi.
Veri bilimi ve güvenliği uzmanı ihtiyacı arttı

Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Onur Demir: "Verinin hem çoğalması hem de çok hareketli olması, yepyeni sorunlar ve uygulama alanları doğurdu. Bugün veri bilimi ve veri güvenliği alanlarında yeni iş gücü ihtiyacı bulunmaktadır."

Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Onur Demir, son yıllarda hem veri bilimi hem de veri güvenliğiyle ilgili uzman ihtiyacının arttığını bildirdi.

Yeditepe Üniversitesi açıklamasında görüşlerine yer verilen Demir, son birkaç 10 yılda veriyle ilgili iki büyük devrim yaşandığını belirterek, veriyi elde etme ve saklama için gerekli teknolojinin ilerlemesiyle yeni verinin yaratılış hızının çok arttığını kaydetti.

Statista'nın verdiği bilgiye göre, 2020'de 64.2 zettabyte veri yaratıldığını aktaran Demir, "1 zettabyte 1 trilyon gigabyte'a eş değer bir veri birimi. Oysa bu değer, 2010'da sadece 2 zettabyte'tı. Yani müthiş bir veri denizi içindeyiz. Verinin hareketliliği de de arttı. Daha önceki dönemlerde merkezi kurumlarda sıkıca tutulan veri internet üzerinde rahatça akmaya başladı. Dünya Bankası'nın 2020 verilerine göre, 2020 yılında 3 zettabyte veri transfer edildi. Başka bir deyişle dünya üzerindeki her insan ayda 32 gigabyte'lık veri transfer etti." ifadelerini kullandı.

Demir, verinin hem çoğalması hem de çok hareketli olmasının yepyeni sorunlar ve uygulama alanları doğurduğunu belirterek, "Elde edilen verinin saklanması, organizasyonu, anlamlandırılması ve yorumlanmasının yanı sıra bu verilerin bütünlüklerini koruyarak gizli kalması bunların başında geliyor. Bu iki alanın birincisi veri bilimi, ikincisi de veri güvenliğinin önemini artırdı. Bu nedenle son yıllarda hem veri bilimi hem de veri güvenliği ile ilgili uzman ihtiyacını artırmıştır. Bugün her iki alanda da yeni iş gücü ihtiyacı bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Büyük veri teknolojisi ve algoritmalarının önemi artacak"

Siber güvenliğin, veri güvenliğinin bir alt kolu olarak düşünülebileceğini aktaran Demir, siber güvenliğin başlıca ilgi alanının verinin dolaşımda açık iken, karşılaştığı güvenlik problemlerini çözmek olduğunu vurguladı.

Demir, internet üzerinden gerçekleşen suçların ve saldırıların her geçen yıl arttığı düşünüldüğünde, siber güvenliğin önemli bir çalışma alanı olmaya devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Siber güvenlik üzerinde çalışanların mesleki tecrübeleri onların daha kolay iş değiştirebilecekleri ve yüksek maaşlar kazanabilecekleri bir alan oluşturuyor. 2025'te, 2020'de yaratılan verinin 3 katına çıkacağı tahmin edilmekte. Bu geri çevrilemez bir süreçtir. İlerideki veri bilimi uzmanları sadece veri yorumlamanın değil, verinin ulaştığı büyük ölçeklerde verimli uygulamalar yapmanın yollarını arayacaktır. Bu da ister istemez büyük veri teknolojisi ve algoritmalarının önemini artıracaktır.

Veri bilimi interdisipliner bir alan. Bu konuda çalışanların istatistik, endüstri mühendisliği ve bilgisayar bilimlerinin kesiştiği noktalarda çalıştığını söyleyebiliriz. Veri güvenliği ise bilgisayar mühendisliği ve kriptoloji nedeniyle matematiğin ortak kümesidir. Bu konularda eğitimin lisans ve yüksek lisans seviyesinde daha da olgunlaşacağını önümüzdeki senelerde göreceğiz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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