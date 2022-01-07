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Veterinerlik Fakültelerindeki yeni uygulamaya destek

Veterinerlik Fakültelerine fiziki ve teknik alt yapı zorunluluğunun getirilmesini söyleyen TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, “Artık aldığı kaliteli eğitimle mesleğini en iyi şekilde icra eden veteriner hekimlik profili yeniden tanımlanacaktır” dedi
Veterinerlik Fakültelerindeki yeni uygulamaya destek

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, 2019 yılından bu yana TVHB, Veteriner Fakülteleri Dekanlar Konseyi ve YÖK ile yürütülen çalışmaları mesleğin geleceği açısından tarihi bir başarı olarak nitelendirdi.

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YÖK TARAFINDAN KABUL EDİLDİ
Veteriner hekimlik programlarında eğitime başlanması ve sürdürülmesi için asgari koşullar Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edildi. Fakültelere "fiziki ve teknik altyapı zorunluluğu" getirildi. YÖK'ün resmi Web sayfasında yayınlanan programa göre veteriner fakültelerinin açılması, veteriner fakültelerinde eğitime başlama aşamasında ve eğitimin sürdürülmesi için asgari alt yapı, asgari insan kaynakları eğitimin nicelik ve niteliği ile ilgili asgari şartlar genel ve özel ilkeler olarak belirlendiği de hatırlatan Eroğlu, “Bundan sonra bu şartları sağlamayan Veteriner Fakültelerinin Devletimiz tarafından yeniden gözden geçirilerek gereken uyarıların yapılacağını ümit ediyoruz” dedi. 

HEYECAN VE GURUR YAŞATACAK
Eroğlu şunları söyledi: “Fakülte ana binalarından dersliklere, öğrenci laboratuvarlarından eğitim, araştırma ve geliştirme laboratuvarlarına, fakülteye ait büyük ve küçük hayvan kliniklerini içeren hayvan hastanesinden kütüphaneye, eğitim araştırma ve uygulama çiftliğinden teknik alt yapıya, akademik, idari, teknik ve yardımcı personele kadar yeni kriterler hayata geçirilecektir. Artık ne okuduğunu bilen, aldığı kaliteli eğitimle mesleğini en iyi şekilde icra eden veteriner hekimlik profili yeniden tanımlanacaktır. Böylesine bilgili, donanımlı veteriner hekimleri bu okullarımızdan mezun etmek ise bizlere ayrı bir heyecan ve gururu yaşatacaktır.”

“CAMİAMIZ ÖZÜR BEKLİYOR”
Öte yandan TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, “Tıp Fakültesi profesör kadroları veteriner ve istatistikçiye verildi.” başlığını taşıyan bir habere ve bu cümlelerin sahibi olan bir partinin milletvekiline tepki gösterdi. Eroğlu, “Bugün hemen her tıp fakültesinin temel tıp bilimleri bölümlerinde veteriner hekim kökenli birçok profesör bulunmaktadır. Yerli Covid-19 aşımız TURKOVAC’ı üreterek kullanıma sunan Sayın Prof. Dr. Aykut Özdarendeli hocamız veteriner hekim virolog olup Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji AD Öğretim üyesidir. Kendisi de sağlık meslek mensubu eczacı olan sayın vekilin talihsiz beyanı camiamızı üzmüştür. Meslek camiamız özür beklemektedir” ifadelerini kullandı.  

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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