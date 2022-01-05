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Villadan bisiklet hırsızlığı kamerada

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi villanın bahçesinde bulunan bisikleti çaldı. Hırsızlık anı villadaki kameralar tarafından kaydedildi.
Villadan bisiklet hırsızlığı kamerada

Hırsızlık olayı dün saat 14.30 sıralarında ilçeye bağlı Yeşilbayır Mahallesi 4846 sokak üzerinde, Bayram Demir'e ait villada meydana geldi. Villanın önüne gelen kimliği belirsiz kişi, bir süre villa önünde dolanarak çevreyi kontrol etti. Bu esnada bahçede bulunan bisikleti gören kişi, villanın çevre duvarındaki çitlerin üzerinden atlayarak bahçeye girdi. Önce villanın bahçe kapısını açan şüpheli, daha sonra bisikletle bahçeden çıkıp uzaklaştı. Hırsızlık anı, villadaki güvenlik kameralarına yansırken şüphelinin soğukkanlı tavırları ise dikkat çekti.

Villa sahibi Bayram Demir'in şikayeti üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, görüntülerden eşkalini tespit ettiği hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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