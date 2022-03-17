Villarreal ve Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde

İtalya'nın Juventus takımı, 1-1 biten ilk maçın rövanşında İspanyol ekibi Villarreal'i konuk etti.
Moreno'nun (penaltıdan) 78, Torres'in 85 ve Danjuma'nın (penaltıdan) 90+2'nci dakikadaki golleriyle sahadan 3-0 galip ayrılan Villarreal, son 8 takım arasına girdi.
Burak'ın golü Lille'e yetmedi
Fransız kulübü Lille ise deplasmanda 2-0 yenildiği İngiliz temsilcisi Chelsea'yi ağırladı.
Lille, Burak Yılmaz'ın 38. dakikada penaltıdan attığı golle öne geçti. Fakat Chelsea, Pulisic'in 45+3 ve Azpilicueta'nın 71. dakikadaki golleriyle maçı 2-1 kazandı.
Son şampiyon Chelsea böylece adını çeyrek finale yazdırdı.
Lille forması giyen milli futbolculardan Burak Yılmaz 90 dakika sahada kalırken maça ilk 11'de başlayan Zeki Çelik 58. dakikada oyundan alındı.
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