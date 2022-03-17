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Villarreal ve Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turu, iki rövanş karşılaşmasıyla tamamlandı.
Villarreal ve Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde

İtalya'nın Juventus takımı, 1-1 biten ilk maçın rövanşında İspanyol ekibi Villarreal'i konuk etti.

Moreno'nun (penaltıdan) 78, Torres'in 85 ve Danjuma'nın (penaltıdan) 90+2'nci dakikadaki golleriyle sahadan 3-0 galip ayrılan Villarreal, son 8 takım arasına girdi.

Burak'ın golü Lille'e yetmedi
Fransız kulübü Lille ise deplasmanda 2-0 yenildiği İngiliz temsilcisi Chelsea'yi ağırladı.

Lille, Burak Yılmaz'ın 38. dakikada penaltıdan attığı golle öne geçti. Fakat Chelsea, Pulisic'in 45+3 ve Azpilicueta'nın 71. dakikadaki golleriyle maçı 2-1 kazandı.

Son şampiyon Chelsea böylece adını çeyrek finale yazdırdı.

Lille forması giyen milli futbolculardan Burak Yılmaz 90 dakika sahada kalırken maça ilk 11'de başlayan Zeki Çelik 58. dakikada oyundan alındı.

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