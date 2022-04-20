  • BIST 2.518,54
  • Altın 921.007
  • Dolar 14.6649
  • Euro 15.9333
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 14 °C
»

Virüs Tesla'yı vurdu

Koronavirüs vakalarının artması sebebiyle Şanghay'da ilan edilen karantina Tesla çalışanlarını da etkiledi. ABD'li elekrtikli otomobil üreticisi Tesla'nın Şanghay fabrikası çalışanları 1 Mayıs'a kadar şirkette kalacak.
Virüs Tesla'yı vurdu

Koronavirüs vakalarının artması sebebiyle 28 Mart'tan bu yana sıkı karantinan uygulandığı Çin'in en büyük şehri Şanghay'da, şehrin tüm sakinleri gibi Tesla çalışanları da karantinadan etkilendi.

Bloomberg'in aktardığına göre, elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Şanghay fabrikasında çalışanlar 1 Mayıs'a kadar şirkette uyuyacak.

Bloomberg'in edindiği raporda, çalışanlara her gün koronavirüs testi yapılacağı, günde iki kez ateşlerinin ölçüleceği ve günde en az dört kere ellerini yıkamaları isteniyor.

Ayrıca raporda, şirkette uyumak için uygun alan bulunmadığından çalışanlara uyku tulumu verildiği aktarıldı, çalışanların işaretli bir alanda yerde uyumaları gerektiği belirtildi.

Çalışanlara duş almaları ve eğlenmeleri için başka alanlar da kuruluyor. Diğer yandan Tesla'nın Şanghay fabrikasında günde 2 bin elektrikli araç üretiliyordu.

Son olarak Şanghay'da koronavirüs kısıtlamalarının gevşemesi kapsamında 4 milyon kişinin daha evlerinden ayrılmasına izin verildiği açıklanmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Van'da, araçta 28 bin 80 sentetik hap ele geçirildi20 Nisan 2022 Çarşamba 13:17
  • İki katlı binanın bahçesinde ölü bulundu20 Nisan 2022 Çarşamba 13:16
  • 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda patlayıcıyla yakalanan 3 sanığın yargılandığı davada karar20 Nisan 2022 Çarşamba 13:14
  • Hatay'da üniversitelilerin bıçaklı kavgası: 3 yaralı, 2 gözaltı20 Nisan 2022 Çarşamba 13:13
  • Teröristbaşı Duran Kalkan Türkiye'yi tehdide kalkıştı20 Nisan 2022 Çarşamba 13:12
  • Pençe-Kilit Operasyonu'nda 200 ve 300 metre uzunluğunda 2 mağara tespit edildi20 Nisan 2022 Çarşamba 13:09
  • Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı20 Nisan 2022 Çarşamba 13:08
  • İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 4 yıl 1 ay hapis istemi20 Nisan 2022 Çarşamba 13:08
  • Dur ihtarına uymayarak bekçiyi şehit eden sanığa 18 yıl 10 ay hapis20 Nisan 2022 Çarşamba 12:42
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanser hastasına moral verdi20 Nisan 2022 Çarşamba 12:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti