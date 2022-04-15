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Virüs Tesla'yı vurdu! 40 bin araç kayıp

Kovid-19 salgınının önüne geçmek için Şanghay'da uygulanan karantina ve kapatma tedbirleri Tesla'nın üretimini vurdu. Öte yandan Tesla alan vatandaşlara araç teslimatlarıyla ilgili uyarı geldi.
Virüs Tesla'yı vurdu! 40 bin araç kayıp

ABD dışındaki ilk fabrikasını Şanghay'da kuran Tesla, kent genelinde neredeyse 3 haftadır uygulanan karantina, kapatma tedbirleri nedeniyle ciddi üretim kaybına uğradığını belirtti. 

KAYBI YAKLAŞIK 40 BİN ARAÇ

28 Mart'ta üretim hatlarını durduran Tesla, günde 2100 araç üretilebilen bu hatların çalışmaması nedeniyle 39 bin 900 civarında aracın üretimini gerçekleştiremedi.

Tesla'nın küresel operasyonlarının ve kârlılığının anahtarı konumunda olan Tesla Giga Shanghai (diğer adıyla Gigafactory 3), markanın Model 3 ve Model Y otomobillerini üretiyor.

TESLİMAT GEÇİKMELERİNE SEBEP OLABİLİR

Tesla'nın hacim olarak en büyük fabrikası olan Giga Shanghai, Avrupa'ya önemli sayıda Model 3 ve Model Y ismindeki otomobillerini ihraç ediyor. Fabrikanın günde yaklaşık 2 bin araç üretmesi nedeniyle, Tesla'nın üretimini önemli ölçüde azaltacağı ve bu durumun teslimatlardı gecikmelere sebep olacağı öngörülüyor.

Tesla'nın Şanghay fabrikası Çin pazarı için otomobil üretiyor. Fabrika, başta Almanya ve Japonya için de önemli bir ihracat merkezi olarak görev yapıyor. Çin Binek Araçlar Birliği verilerine göre, Tesla Şubat ayında 33 bin 315'i ihracat olmak üzere 56 bin 515 araç teslim etti.

Şanghay da dahil olmak üzere Çin'deki birçok şehir, ülkede yeniden yayılım gösteren salgını durdurmak için katı karantina önlemleri uyguluyor.

YENİ BASKILAR YARATMIŞ DURUMDA

Tedbirler, ayrıca ülkenin bazı bölgelerinde fabrikaların kapanmasına neden olarak tedarik zincirleri üzerinde de yeni baskılar yaratmış durumda.

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