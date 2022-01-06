  • BIST 2.007,55
  • Altın 788.97719
  • Dolar 13.8606
  • Euro 15.6432
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 8 °C
»

Visca, 18 numaralı formayı giyecek

Trabzonspor, yeni transferi Edin Visca’nın forma numarasının 18 olduğunu sosyal medyadan duyurdu.
Visca, 18 numaralı formayı giyecek

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir’den Trabzonspor’a transfer olan Edin Visca, sağlık kontrolünden geçmek için bugün kente geldi. Hastanedeki kontrollerin ardından Visca’ya Trabzonspor’un Medical Park Stadyumu gezdirildi.

Bordo mavili formayı ilk kez giyen Visca’nın fotoğrafları Trabzonspor tarafından paylaşıldı. Yapılan açıklamada, Edin Visca’nın forma numarası, “O artık bizden biri… Edin Vişça 18 numaralı formasıyla yuvamızda” mesajıyla duyuruldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Visca'ya Trabzon'da coşkulu karşılama06 Ocak 2022 Perşembe 12:26
  • Spor Toto Süper Lig'de 2. yarı heyecanı başlıyor06 Ocak 2022 Perşembe 09:57
  • Sırp tenisçi Djokovic'in Avustralya'ya giriş vizesi iptal edildi06 Ocak 2022 Perşembe 09:57
  • Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli: Takım ve camia olarak çok mutluyuz06 Ocak 2022 Perşembe 09:17
  • Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk: Futbolda finalde kaybetmek en kötü duygulardan biridir06 Ocak 2022 Perşembe 09:16
  • Turkcell Süper Kupa, Beşiktaş'ın06 Ocak 2022 Perşembe 09:16
  • Trabzonspor’dan yılın bombası: Resmen açıklandı05 Ocak 2022 Çarşamba 16:41
  • Milli kayakçı Fatih Arda İpçioğlu'ndan bir final daha05 Ocak 2022 Çarşamba 16:36
  • Trabzonspor, Visca'yı KAP'a bildirdi05 Ocak 2022 Çarşamba 16:25
  • Liverpool, koronavirüs nedeniyle tesislerini kapattı05 Ocak 2022 Çarşamba 15:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti