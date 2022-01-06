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Visca'ya Trabzon'da coşkulu karşılama

Trabzonspor'un Başakşehir'den transferi Edin Visca'yı taşıyan uçak Trabzon'a iniş yaptı. Yıldız futbolcuyu yüzlerce taraftar karşıladı.
Visca'ya Trabzon'da coşkulu karşılama

Trabzonspor'un Medipol Başakşehir'den kadrosuna kattığı yeni transferi Edin Visca şehre iniş yaptı.

Edin Visca'yı taşıyan uçak İstanbul'dan havalandıktan sonra yüzlerce Bordo-Mavili taraftar havalimanında yıldız futbolcuyu karşılamaya gitti.

Kendisine büyük ilgi gösteren Trabzonspor taraftarını selamlayan Visca havalimanından açıklama yapmadan ayrıldı.

Transferi KAP'a bildirilmişti!

Edin Visca'nın transferini dün Bordo-Mavili kulüp KAP'a bildirmişti. Açıklamaya göre oyuncunun bonservisi için Medipol Başakşehir'e 4.3 milyon Euro + KDV ödeneceği duyuruldu.

Açıklamada ayrıca 3.5 yıllık sözleşme imzalanan Bosnalı futbolcuya bu sezon 750 bin, gelecek sezonlar ise 1.5 milyon maaş ödeneceği açıklanmıştı.

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