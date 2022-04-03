Vitamin kutularındaki uyuşturucuya tutuklama

ANTALYA Havalimanı'nda şüpheli tavırlar sergileyen Mısır vatandaşı G.H.I.A'nın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada vitamin kutuları içerisine gizlenmiş çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan G.H.I.A. çıkarıldığı mahkemece tutukland