'Viyana Ekonomik Forumu' İstanbul'da başladı

Adriyatik Denizi'nden Karadeniz'e kadar olan bölgede bulunan ülkelerin dahil olduğu Viyana Ekonomik Forumu (VEF) "Vienna Economic Talks - Istanbul Meeting 2022" toplantısı başlığı altında İstanbul'da gerçekleştiriliyor.

Adriyatik Denizi'nden Karadeniz'e kadar olan bölgede bulunan ülkelerin dahil olduğu Viyana Ekonomik Forumu (VEF) "Vienna Economic Talks - Istanbul Meeting 2022" toplantısı başlığı altında İstanbul'da gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Kosova Maliye, Çalışma ve Transfer Bakanı Hekuran Murati, ve Arnavutluk Maliye ve Ekonomi Bakanı Delina Ibrahimaj'ın katıldığı organizasyon, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut, Viyana Ekonomik Forumu Başkanı Peter Umundum ve Viyana Ekonomik Forumu Genel Sekreteri Elena Kirtcheva'nın yanı sıra uluslararası üst düzey iş insanlarının katılım ve konuşmalarıyla gerçekleştirildi. Organizasyonda üye ülkeler arasındaki ekonomik iş birlikleri değerlendirilirken, karşılıklı yatırım fırsatları ele alındı.

Dağlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Viyana Ekonomik Forumu'nun Güneydoğu Avrupa coğrafyasındaki ülkelerdeki ekonomik faaliyetleri, yatırım diyaloglarını artırmaya çalışan ve buradaki ticaret hacmini büyütmeye çalışan bir organizasyon olduğunu söyledi.

Türkiye'nin küresel pazarlara erişim noktasındaki önemli konumuna dikkati çeken Dağlıoğlu, şunları kaydetti:

"Avrupa, Afrika, Asya'nın kesişim noktasında küresel pazarlara erişim sağlayan bir ekonomiden bahsediyoruz. Bu sadece coğrafi konumda değil, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın son 20 yılda bu ülkeye yapmış olduğu altyapı yatırımları, üst yapı yatırımları, Türk sanayisinin son 20 yıllık politikalarla geldiği nokta, küresel tedarik zincirlerinin entegrasyonu ve dünyadaki ticaret pastasından aldığı pay artarak devam ediyor.

Şu anda son 12 aylık kümülatif veriye göre, 240 milyar dolarlık bir ihracat var. Bu çok ciddi bir artış. Artış trendi de devam ediyor. Bu faktörlerin hepsi Türkiye'yi cazip bir yatırım hedefi ülke yapmaya, destinasyon ülkeye yapmaya devam ediyor."

Dağlıoğlu, programdaki konuşmasında, son 19 yılda Türkiye'nin uyguladığı güçlü dış politikanın uluslararası ve bölgesel iş birliklerine önem verdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımızın 'Dünya 5'ten büyüktür' sloganıyla sıklıkla vurguladığı gibi Türkiye, son 19 yılda uyguladığı güçlü dış politikanın inşasında uluslararası ve bölgesel iş birliklerine önem vermektedir. Biz de ofisimizin kuruluşundan bu yana uluslararası doğrudan yatırım politikaları başta olmak üzere görev alanlarımız kapsamında uluslararası iş birlikleri geliştirmeye özen gösteriyoruz.

Bugüne dek VEF delegasyonu ve üye ülkeler ile birçok alanda iş birliği ve tecrübe paylaşımı imkanımız oldu. Türkiye, VEF üyesi ülkelerin şirketlerinin yurt dışına açılma süreçlerinde ilk yatırım yaptığı ülkelerden biri olmaktadır. Benzer şekilde özel sektörümüzün de sanayi, hizmetler, telekomünikasyon, lojistik ve altyapı gibi çeşitli sektörlerde VEF üyesi ülkelerde önemli yatırımları olduğunu görüyoruz.

Bu toplantılar vesilesi ile bölge çapında karşılıklı yatırımların artacağına ve iş birliğimizin daha da güçleneceğine inanıyoruz. Uzun süredir üyesi bulunduğumuz Viyana Ekonomik Forumu'nun bu toplantısını İstanbul'da gerçekleştirmekten ve paydaşlarımızı İstanbul'da ağırlamaktan çok memnunuz. Tüm misafirlerimize katılımları için teşekkür ederiz."

Türkiye'nin bütün bu yatırımcılar için yatırımcı dostu bir iklim sunduğunu belirten Dağlıoğlu, "Yani sürekli reform yaparak ekonomisini güncel tutan, adapte eden yatırımcı dostu bir ortam, şirketler için cazip yatırım ortamı sağlıyor." dedi.

"Ekonomik iş birliğini geliştirmenin herkese ancak barış ve refah getireceğini vurguluyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır da "Viyana Ekonomik Forumu, Adriyatik Denizi'nden Karadeniz'e kadar olan ülkelerde bölgesel ekonomik iş birliğini nasıl geliştirebileceğimizi tartışmak için çok ihtiyaç duyulan bir fırsat sunuyor. Bu platform sayesinde, kamu ve özel sektör liderleri, tüm bölgenin vatandaşlarının yararına yeni projeler gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, bölge ülkeleri arasındaki ekonomik entegrasyon konusunda her zaman son derece istekli olduğu ifade eden Kacır, "Ekonomik işbirliğini gerçekleştirmenin ve geliştirmenin herkese ancak barış ve refah getireceğini vurguluyoruz." dedi.

Viyana Ekonomik Forumu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Büyükelçi Elena Kirtcheva ise, "Türk ortaklarımıza, uzun yıllar boyunca sağlanan olağanüstü iş birliği ve destekleri için en derin şükranlarımı sunuyorum. Farklı biçimlerde daha uzun yıllar boyunca sürecek uluslararası iş birliğini dört gözle bekliyorum.

Bugün bir arada olduğumuz Türkiye’deki ortaklarımızla, fikirlerin hayata geçtiği ve ortak çözümler aradığımız gibi, bundan sonra da bu vizyoner bakış açısıyla bir arada olmaya devam etmeyi temenni ediyorum." ifadeleri kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi 2015 yılından bu yana yönetim kurulunda

Toplantıda elde edilen bilgilere göre, üye ülkelerde düzenlenen ara toplantıların yanı sıra bu yıl 18'incisi düzenlenecek olan Viyana Ekonomik Forumu'nun ana oturumu ise kasım ayında Viyana'da gerçekleştirilecek. Üye ülkeler arasında Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Avusturya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Moldova, Romanya, Slovenya ve Ukrayna yer alırken; Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, 2015 yılından bu yana Viyana Ekonomik Forumu'nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak faaliyet gösteriyor.