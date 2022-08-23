Vize yorumu: Kasıt görüyoruz, gerekli uyarılar yapılacak

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ve Avrupa vize randevularının geç verilmesiyle ilgili "Kasıt görüyoruz, gerekli uyarılar yapılacak" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve Avrupa vize randevularının geç verilmesi konusunda, "Kasıt görüyoruz. Bu ülkelerin büyükelçilerine gerekli uyarılar yapılacak. Düzelmezse karşı tedbirler alacağız." açıklamasında bulundu.

ESAD'LA GÖRÜŞME OLACAK MI?

Bakan Çavuşoğlu, Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde Esad ile görüşme iddialarıyla ilgili da açıklamalarda bulundu. İddiaları yalanlayan Bakan ''Haberler doğru değil. Esad da oraya davetli değil" dedi.

Çavuşoğlu, 'Suriye ile diyalog olur mu?' sorusuna ise "İstihbarat örgütleri arasında temas var, kalıcı barış için adım atılmalı diyalog için şart olmaz" diye cevap verdi.