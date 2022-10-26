  • BIST 3.972,44
  • Altın 997.291
  • Dolar 18.6
  • Euro 18.6457
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 19 °C
»

Vladimir Putin, nükleer saldırı tatbikatını denetledi

Moskova yönetimi, Ukrayna savaşı sırasında dikkat çeken bir tatbikata imza attı. Kremlin, "Füzeler, hedeflerine ulaştı" dedi.
Vladimir Putin, nükleer saldırı tatbikatını denetledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, durum merkezinden kara, deniz ve hava stratejik caydırıcı güçlerin yıllık tatbikatını izledi.

Rus ordusunun, Ukrayna'ya nükleer saldırı düzenleyebileceği iddia ediliyor.

Putin’in kimyasal ve taktik nükleer silahları kullanma ihtimali sorulan ABD Başkanı Joe Biden, "Sakın, sakın, sakın. Savaşın çehresini 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana hiçbir şeye benzemeyen şekilde değiştirirsin." uyarısında bulunmuştu.

Nükleer saldırı misillemesi görevleri icra edildi

Kommersant'ın aktardığına göre, Rus Silahlı Kuvvetleri, muhtemel bir düşman nükleer saldırısına yanıt olarak büyük nükleer saldırı misillemesi görevlerini icra etti.

Tatbikat sırasında Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun raporunu dinledi.

Rusya'dan dikkat çeken tatbikat

Kremlin'e göre, Plesetsk'ten Yars kıtalararası balistik füzesinin ve Barents Denizi'nden Sineva balistik füzesinin fırlatılması Kamçatka'daki Kura test sahasında gerçekleştirildi.

Tatbikatta kullanılan Tu-95MS uzun menzilli uçaklarının da seyir füzeleri fırlattığı kaydedildi.

Kremlin: Tüm füzeler, hedeflerine ulaştı

Askeri komuta ve kontrol organlarının hazır olup olmadığı, komuta ve kontrolü organize etmede liderlik ve operasyon personelinin becerilerinin kontrol edildiği belirtildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Stratejik caydırıcılık kuvvetlerinin eğitimi sırasında öngörülen görevler eksiksiz olarak tamamlandı. Tüm füzeler, belirtilen özellikleri teyit ederek hedeflerine ulaştı." denildi.

"Ukrayna topraklarını biyolojik deneyler için test alanı yaptılar"

Vladimir Putin, yaptığı açıklamada, Ukrayna topraklarının "askeri biyolojik deneyler için test alanı" haline getirildiğini savundu.

Stratejik caydırıcı güçlerin, hipersonik ve nükleer silahlar dahil balistik füze fırlatma tatbikatları en son 19 Şubat'ta yapılmıştı. Vladimir Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile birlikte tatbikatı izlemişti.
Putin: Blöf değil

Rusya Devlet Başkanı, 27 Şubat'ta, Savunma Bakanlığı'na Rus caydırıcı güçlerini özel savaş görevi moduna geçirmesini emretmişti.

Öte yandan Putin, "Rusya'yı korumak için elimizdeki tüm araçları kullanacağız, bu bir blöf değil." açıklamasında bulunmuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın evinde mermi bulundu26 Ekim 2022 Çarşamba 11:38
  • Rekabet Kurumu'ndan WhatsApp'a idari para cezası26 Ekim 2022 Çarşamba 11:34
  • Togg'un fabrika açılışına sayılı günler kaldı26 Ekim 2022 Çarşamba 11:33
  • TTB Başkanı Korur, gözaltına alındı26 Ekim 2022 Çarşamba 11:32
  • Bayrampaşa'da düğün salonunda başlayan kavga sokağa taştı26 Ekim 2022 Çarşamba 11:25
  • Parçalı Güneş tutulması Türkiye'den gözlemlendi26 Ekim 2022 Çarşamba 03:33
  • Sarsılmaz'ın yeni vizyonu robot silah sistemi "SARBOT"26 Ekim 2022 Çarşamba 03:22
  • Fahrettin Koca'dan, Binali Yıldırım açıklaması26 Ekim 2022 Çarşamba 02:52
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Destici'yi kabul etti26 Ekim 2022 Çarşamba 02:51
  • "Müslüman Türk askeri ahlakını İslam’dan alıyor"26 Ekim 2022 Çarşamba 02:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti