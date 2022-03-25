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Vladimir Zelenski: Ruslar 2 binden fazla çocuğumuz kaçırdı!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya ile süren savaş sırasında 2 binden fazla Ukraynalı çocuğun kaçırıldığını bildirdi.
Vladimir Zelenski: Ruslar 2 binden fazla çocuğumuz kaçırdı!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Avrupa Konseyi Toplantısına video konferansla katılarak konuşma yaptı.

Ukrayna'nın hiçbir zaman savaş hayal etmediğini belirten Zelenski, bir aydır kendi topraklarında bombardıman altında olduklarını belirtti.

2 BİNDEN FAZLA UKRAYNALI ÇOCUK KAÇIRILDI

Zelenski, savaş sırasında 2 binden fazla Ukraynalı çocuğun kaçırıldığını ifade ederek, "Çocuklarımızın nerede olduğunu bilmiyoruz." dedi.

İnsani yardım konvoylarının da ateş altında olduğunu dile getiren Zelenski, "Tahliye koridorlarındaki çocuklara, kadınlara ve kilise çalışanlarına ateş ediyorlar." diye konuştu.

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