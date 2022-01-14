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Volkswagen, Çin'de iki fabrikasını kapattı

Volkswagen, son zamanlarda koronavirüs vakalarının yeniden artışa geçtiği Çin'de iki fabrikasını kapatma kararı aldı.
Volkswagen, Çin'de iki fabrikasını kapattı

Son aylarda çip kriziyle boğuşan otomotiv sektörü, şimdi de koronavirüs vakaların artması nedeniyle zor durumda kaldı.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, artan vakalar nedeniyle Çin'in Tianjin şehrindeki bir üretim ve bir bileşen fabrikasını kapattı.

Bir sözcü Reuters'a verdiği demeçte, "Son zamanlarda koronavirüs vakalarının artması nedeniyle hem araç fabrikası hem de Otomatik Şanzıman Tianjin bileşen fabrikası pazartesi gününden bu yana kapalı." ifadelerini kullandı.

ÇALIŞANLARIN TEST SONUÇLARI BEKLENİYOR

"Çok yakında üretime devam etmeyi ve kayıp üretimi yakalamayı umuyoruz. En büyük önceliğimiz çalışanlarımızın sağlığı ve esenliği olmaya devam ediyor." diyen sözcü, bu hafta tüm çalışanlara iki kez test yaptıklarını ve sonuçların beklendiğini söyledi.

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