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Vücudundaki elektrikten kurtulsun diye eşini canlı canlı toprağa gömüp dua etti

İstanbul Esenler'de çok ilginç bir olay yaşandı. Bir kadın eşini canlı canlı toprağa gömüp başında dua etti. Görenler polise haber verdi. Kadın eşini "vücudundaki elektrikten kurtulsun diye" toprağa gömdüğünü söyledi.
Vücudundaki elektrikten kurtulsun diye eşini canlı canlı toprağa gömüp dua etti

İstanbul Esenler'de çok ilginç bir olay yaşandı. Bir kadın eşini canlı canlı toprağa gömüp başında dua etti. Görenler polise haber verdi. Kadın eşini "vücudundaki elektrikten kurtulsun diye" toprağa gömdüğünü söyledi. 

Esenler'de Fikriye Şahin, vücudundaki elektrikten kurtulsun diye eşi Suphi Şahin'i inşaat alanında toprağa gömüp, ellerini açarak dua etti. Bu ilginç ve tedirgin edici anları gören inşaat bekçisi, polise haber verdi. Oolis ekiplerine durumu anlatan Şahin, eşiyle inşaattan ayrılırken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Esenler 15 Temmuz Mahallesi'nde önceki akşam saatlerinde Fikriye Şahin ve kocası Suphi Şahin inşaat alanına kaçak yollarla girdi.

Kadın burada bir anda kocasını mezara gömer gibi toprağa gömdü ve başında dua etmeye başladı.

Bu durumu gören inşaat bekçisi olaydan şüphelenerek polislere haber verdi. Alarma geçen polis ekipleri hemen olay yerine geldi.

Kadının, polise eşini elektrik çarptığını, vücudundaki elektriğin gitmesi için eşini toprağa gömdüğünü söylediği öğrenildi.

Bunun üzerine polisler ayrıldı. Şahin çifti de evlerine döndü.

İnşaat işçilerinden Hüsnü Çelik, olayı şöyle anlattı: "Biz burada çalışıyorduk. Etraftakiler 'birine elektrik çarpmış' dedi. Biz sorduk yıllar önce elektrik çekmiş vücudu. Bunun için de kendisi toprağa gömmüş toprak elektriği alsın diye. Daha sonra polisler geldi. En sonda da karı koca çıkıp gittiler. Artık eve mi gittiler hastaneye mi gittiler bilmiyorum." 

 


 


 

 

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