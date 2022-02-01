Vuslat Derneği Suriye'deki aileler için yardım seferberliği başlattı

Vuslat Derneği, olumsuz hava koşullarından etkilenen Suriye'deki ihtiyaç sahibi aileler için yardım kampanyası düzenledi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin birçok bölgesinde kış şartları ağırlaşmaya devam ederken çadır kentlerde yaşamak zorunda kalan milyonlarca kişi, acil insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

Suriye için başlatılan yardım kampanyası kapsamında, ülkenin kuzeyindeki kamplarla İdlib kırsalındaki çadır kentlerde yaşayan ailelere, battaniye ve insani yardım malzemeleri ulaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vuslat Derneği Genel Başkanı Muhsin Keleş, ilk olarak sosyal medya hesaplarından duyurdukları acil yardım kampanyasına binlerce bağışçının destek olduğunu belirtti.

Bölgedeki acil insani ihtiyaçlar sebebiyle yardım tırlarının ilkini sınırda bulunan kamplara ulaştırdıklarını kaydeden Keleş, "Bağışçılarımızın desteğiyle bölgenin acil ihtiyaçlarını gidermek için dağıtımlarımızı gerçekleştirdik. İkinci seferimiz ise bu hafta yola çıkacak." ifadelerini kullandı.

Hayırseverler, kampanyaya "www.vuslat.org.tr" internet sitesinden, ilgili hesap numaralarına EFT veya havale yoluyla, 6067 kısa mesaj hattına "VUSLAT" yazarak ya da "0212 659 28 80" numaralı telefondan bilgi alarak destekte bulunabiliyor.