WhatsApp, Instagram ve Facebook ücretli oluyor

WhatsApp ve sosyal medya uygulamaları Facebook ve Instagram'ın kullanıcılarını üzen bir gelişme gündemde. Buna göre, üç platformda da ücretli abonelik dönemine geçilecek. Peki, ücretli abonelik sistemi nasıl olacak? Ücretler ne olacak?

WhatsApp, Instagram ve Facebook ücretli mi oluyor? WhatsApp, Instagram ve Facebook'u sadece ücretli abone olanlar mı kullanabilecek?

Teknoloji devi Meta'ya ait mesajlaşma platformu WhatsApp ve sosyal medya uygulamaları Facebook ve Instagram'ın kullanıcılarını üzen bir gelişme gündemde. Buna göre, üç platformda da ücretli abonelik dönemine geçilecek. Peki, ücretli abonelik sistemi nasıl olacak? İşte ortaya çıkan ilk bilgiler...

ABD merkezli teknoloji sitesi The Verge'ün ulaştığı nota göre, Meta'nın milyarlarca kullanıcıya sahip üç ana sosyal medya uygulamasında ücretli özellikler oluşturmaya yönelik ilk ciddi adım atıldı. Meta çalışanlarına gönderilen bir nota göre, Facebook, Instagram ve WhatsApp platformlarında 'muhtemel ücretli özellikleri' belirlemek ve oluşturmak için yeni bir organizasyon oluşturuluyor.

Teknoloji devi Meta, bir reklam bölümü kurdu. Apple'ın iOS'taki reklam izleme değişiklikleri ve dijital reklam harcamalarındaki geri çekilme nedeniyle ciddi şekilde zarar gördükten sonra şirket böyle bir bölüm açtı. Yeni Para Kazanma Deneyimleri olarak adlandırılan grup, daha önce Meta'nın araştırma başkanı olan Pratiti Raychoudhury tarafından yönetilecek.

REKLAMLARI KAPATAMAYACAĞIZ

TRT Haber'in aktardığına göre, Meta'nın grubunu denetleyen ve gelirlerden sorumlu başkan yardımcısı John Hegeman, The Verge ile yaptığı röportajda, şirketin reklam işini büyütmeye kararlı olduğunu ve insanların uygulamalarında reklamları kapatmak için ödeme yapmalarına izin verme planlarının olmadığını söyledi. Bu konuda Hegeman, "İnsanların para ödemeye istekli olacağı ve ödemekten heyecan duyacağı yeni tür ürünler, özellikler ve deneyimler oluşturmak için fırsatlar gördüğümüzü düşünüyorum" dedi.

Düşünülmekte olan ücretli özellikler hakkında ayrıntılı bilgi vermeyi ise reddetti.

Meta'nın geliri neredeyse tamamen reklamlardan geliyor ve uygulamalarında halihazırda çeşitli ücretli özelliklere sahip olmasına rağmen, sosyal medya devi şu ana kadar kullanıcıları ücretlendirmeyi bir öncelik haline getirmedi. Facebook grup yöneticileri, özel içeriğe erişim için zaten ücret alabilir ve içerik oluşturuculara göndermek için sanal 'yıldızlar' satın alınabilir.

WhatsApp da belirli işletmelerden müşterilerine mesaj gönderebilmeleri için ücret alıyor ve Instagram kısa süre önce içerik oluşturucuların özel içeriğe erişim için bir abonelik ücreti almaya başlayabileceğini duyurdu. Haziran ayında CEO Mark Zuckerberg , şirketin 2024 yılına kadar ücretli özelliklerden ve aboneliklerden işlem kesintisi yapmayacağını söyledi.