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WhatsApp'a ücretli abonelik geliyor

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, şimdi de işletmeler için bir özellik üzerinde çalışıyor.
WhatsApp'a ücretli abonelik geliyor

WhatsApp, işletme profillerini geliştirmek için kapak fotoğrafları oluşturma özelliğini serbest bıraktıktan sonra, işletme hesaplarına ek özellikler sunmak için isteğe bağlı yeni bir abonelik planı üzerinde çalışıyor.

WhatsApp'ta işletme hesapları için 'Bağlı Cihazlar' bölümü yeniden tasarlanacak ve bu bölüme abonelik planı eklenecek.

Yeni özellik sayesinde aynı WhatsApp Business hesabı 4 farklı cihazda açılabilecek. Bu sayede bir işletmedeki dört kişi, tek bir hesap üzerinden aynı kişi ile iletişime geçebilecek.

10 cihaza kadar destek verebilecek

Normal şartlarda 4 cihaza kadar destek verecek olan yeni özellik, ücretli abonelik ile 10 cihaza kadar destek sunabilecek.

WhatsApp'ın söz konusu ücretli abonelik için farklı özellikler de getireceği ancak şu an için bu özelliklerin erken geliştirme aşamasında olduğu ifade edildi.

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