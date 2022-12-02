  • BIST 4.980,23
  • Altın 1079.289
  • Dolar 18.6341
  • Euro 19.6165
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 8 °C
»

WhatsApp’ta geçmişe gitmek artık çok daha kolay olacak: Yeni özellik için testler başladı!

WhatsApp’a yeni özellikler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Avatar’lar, Topluluk ve Anketler özelliği sunulmaya başlarken, bu kez de mesaj arama kabusuna son verecek bir yenilik üzerine çalışılıyor.
WhatsApp’ta geçmişe gitmek artık çok daha kolay olacak: Yeni özellik için testler başladı!

Günümüzün en popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, sık sık güncellenerek yeni özellikler kazanıyor.

Özellikle piyasada rakipleri WhatsApp’a yaklaşırken, kullanıcı kaybetmek istemeyen şirket yeni özellikler getirerek kitlesini korumayı planlıyor. Bu bağlamda her hafta yeni bir özellik test ediliyor ve uygulama üzerinde değişiklikler yapılıyor.

MESAJ ARAMA OZELLİĞİ GELİYOR

v22.19.0.73 yapı numaralı güncellemeyle sohbetler arasında eski mesajları bulmak çok daha kolay bir hale gelecek.

Şu anda beta aşamasında olan ve sınırlı sayıda kullanıcı üzerinde test yeni özellik, mesajları ararken tarihe göre filtreleme yaparak sadece istenilen aralıktaki mesajları gösterecek.

Bu özelliğin tüm WhatsApp kullanıcılarına açılmasıyla beraber; uygulamaya giren kullanıcılar 'arama' kutusuna geldiklerinde açılan ekranda 'takvim' ikonuna tıklayarak gün, ay ve yıl seçimi yapabilecek. Ayrıca söz konusu yenilik sayesinde istenilen aralıktaki mesajlar direkt olarak görülebilecek.

Özellikle çok uzun süredir devam eden yazışmalarda, sık sık kullanılan kelimelerden oluşan mesajların bulunması kolaylaşacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul'da scooterların hız sınırı 20 km'ye düşürüldü02 Aralık 2022 Cuma 09:07
  • Kamuya 780 personel alınacak02 Aralık 2022 Cuma 09:03
  • MGK'dan 'terör' vurgusu: Tek hedefimiz terör örgütleri02 Aralık 2022 Cuma 09:02
  • Ergün Atalay: Asgari ücrette 7 bin 785 lira kırmızı çizgi02 Aralık 2022 Cuma 08:59
  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın İsveç kanalında yayını terk etti02 Aralık 2022 Cuma 08:46
  • Ankara'dan Şanlıurfa'ya ecza malzemesi taşıyan TIR'da 12 kilo esrar ele geçirildi02 Aralık 2022 Cuma 02:07
  • Trafik polisi, nefes borusuna yiyecek kaçan kişiyi Heimlich manevrası ile kurtardı01 Aralık 2022 Perşembe 17:33
  • Bursa'da doğal gaz santrali bölgesine hava aracı düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti01 Aralık 2022 Perşembe 16:21
  • Ankara'da yolcu otobüslerine 'kış lastiği' denetimi; takmayana 1152 lira ceza01 Aralık 2022 Perşembe 15:11
  • "Türkiye'nin ilk uzay yolcusu" adayları Eskişehir'deki askeri merkezde eğitiliyor01 Aralık 2022 Perşembe 14:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti