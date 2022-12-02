WhatsApp’ta geçmişe gitmek artık çok daha kolay olacak: Yeni özellik için testler başladı!

WhatsApp’a yeni özellikler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Avatar’lar, Topluluk ve Anketler özelliği sunulmaya başlarken, bu kez de mesaj arama kabusuna son verecek bir yenilik üzerine çalışılıyor.

Günümüzün en popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, sık sık güncellenerek yeni özellikler kazanıyor.

Özellikle piyasada rakipleri WhatsApp’a yaklaşırken, kullanıcı kaybetmek istemeyen şirket yeni özellikler getirerek kitlesini korumayı planlıyor. Bu bağlamda her hafta yeni bir özellik test ediliyor ve uygulama üzerinde değişiklikler yapılıyor.

MESAJ ARAMA OZELLİĞİ GELİYOR

v22.19.0.73 yapı numaralı güncellemeyle sohbetler arasında eski mesajları bulmak çok daha kolay bir hale gelecek.

Şu anda beta aşamasında olan ve sınırlı sayıda kullanıcı üzerinde test yeni özellik, mesajları ararken tarihe göre filtreleme yaparak sadece istenilen aralıktaki mesajları gösterecek.

Bu özelliğin tüm WhatsApp kullanıcılarına açılmasıyla beraber; uygulamaya giren kullanıcılar 'arama' kutusuna geldiklerinde açılan ekranda 'takvim' ikonuna tıklayarak gün, ay ve yıl seçimi yapabilecek. Ayrıca söz konusu yenilik sayesinde istenilen aralıktaki mesajlar direkt olarak görülebilecek.

Özellikle çok uzun süredir devam eden yazışmalarda, sık sık kullanılan kelimelerden oluşan mesajların bulunması kolaylaşacak.