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Xavi: Galatasaray maçında en iyi 11'i sahaya süreceğim

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Osasuna galibiyetinin ardından perşembe günü oynayacakları Galatasaray maçı öncesi iddialı konuştu.
Xavi: Galatasaray maçında en iyi 11'i sahaya süreceğim

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Osasuna'ya karşı elde ettikleri farklı galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

4-0'lık galibiyet sonrası konuşan Xavi, "Galatasaray maçı bizim için tehlike alarmından daha fazlasıydı. Bu bir gerçekti. Düşük yoğunlukta bir maç oynadık. Daha önce de söyledim. Yoğunluğu düşürürseniz, kimseyi yenemezsiniz. Osasuna karşısında öyle değildi. Buraya geldiğimden beri en iyi maçlarımdan birini oynadık. Bize moral ve özgüven veren bir maçtı. Kazanmak önemliydi" dedi.

Galatasaray ve Real Madrid maçlarında kuracağı 11'e ve rotasyon yapıp yapmayacağına dair gelen soruya Xavi, "Olabilecek en iyi 11'i sahaya süreceğim. Durumlara da bağlı olarak bir 11 belirleyeceğim. Sakatlıklar, yorgunluklar, cezalar... Ancak, Türkiye'de kazanmak zorundayız. Türkiye'de kazanacağız!" açıklamasını yaptı.

Ferran Torres: İstanbul'da hayatımızın maçını oynayacağız

Barcelona'nın yeni transferlerinden Ferran Torres, Osasuna'yı Camp Nou'da 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Ferran, "Takımdan çok memnunum. Bugün üst düzey bir performans sergiledik. Çok efektif ve takım halinde çalışarak kazandık. Galatasaray'a karşı iyi bir maç çıkarmamıştık. Hepimizin kendini eleştirmesi gerekiyordu. Her maç bu şekilde ilerleyerek devam etmek istiyoruz." dedi.

El Clasico'yla ilgili görüşü sorulan Ferran, "Hafta sonu Real Madrid maçı var ama öncesinde bizim perşembe günü çok önemli bir maçımız var. Önce Galatasaray'a karşı hayatımızın maçını oynamak zorundayız. İstanbul'daki maç bittikten sonra El Clasico'yu düşüneceğiz." cevabını verdi.

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