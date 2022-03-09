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Xavi'den G.Saraylı yıldıza övgü: Yetenekleri beni şaşırttı

Barcelona Teknik direktörü Xavi Hernandez, Galatasaray'la yarın oynayacakları maç öncesi konuştu.
Xavi'den G.Saraylı yıldıza övgü: Yetenekleri beni şaşırttı

Barcelona Teknik direktörü Xavi Hernandez, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda yarın Galatasaray'la oynayacakları maç öncesi basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

İspanyol teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"İyi oynayarak şansımız devam ettirmeli ve Galatasaray maçını kazanmalıyız. Galatasaray'ı yenmek ve bu turnuvada başarılı olmak istiyoruz. Bize bir şeyler veren bu oyun modelinde de ısrar etmeliyiz."

"Türkiye'de çok başarılı olacak"

"Domenec Torrent benim yakın dostum. 5 ay önce Katar'a geldi ve orada görüştük. Al Sadd idmanlarını izledi. Çok tecrübeli, harika ve benimle benzer futbol modelini kullanan bir teknik adam. Türkiye Ligi onun için farklı ve değişik bir tecrübe. Türkiye'de çok başarılı olacak. Dome'nin bu kalitesi, yeteneği var. Galatasaray'ın ligdeki yeri, kalitesiyle eşit değil. Galatasaray kısa süre içerisinde ligdeki sıralamasının çok üstüne çıkacak, bu durumdan kurtulacak"

"Bizim bu turnuvada tecrübemiz yok"

"Kendimizi UEFA Avrupa Ligi'nin favorilerinden biri olarak görmüyoruz. Bizim bu turnuvada tecrübemiz yok. Sevilla, bence daha favori. Biz sadece adaylardan biriyiz ama bunu sahada göstermeliyiz."

"Galatasaray maçında rotasyon yapacağım"

"Galatasaray maçında rotasyon yapacağım. Çünkü yorgun oyuncularım var. Çok oynadılar ve iyi durumda değiller. Orta sahada ve hücumda değişik oyuncular kullanacağız. Daha diri oyuncular antrenmanlarda daha iyi bir görüntü sergilediler."

"Kerem Aktürkoğlu beni şaşırttı..."

"Bireysel olarak beni şaşırtan yetenekte oyuncuları var, Kerem Aktürkoğlu gibi... Galatasaray bize problemler çıkarabilecek kaliteye sahip. Bu nedenle topa sahip olduğumuzda onlara acı çektirmeliyiz."

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