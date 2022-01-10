Ekipler, kent genelinde yüksek rakımlı dağları zorluklarla aşarak yaban hayvanları için doğaya yem bırakıyor. Kışın zor geçtiği, yaban hayvanlarının yaşadığı yüksek rakımlı dağlara giden ekipler, yaptıkları araştırmalar ve gözlemler neticesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan yaban ve çengel boynuzlu dağ keçilerinin yaşadığı bölgeleri belirliyor.