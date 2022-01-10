Yaban hayvanlarına destek
Ekipler, kent genelinde yüksek rakımlı dağları zorluklarla aşarak yaban hayvanları için doğaya yem bırakıyor. Kışın zor geçtiği, yaban hayvanlarının yaşadığı yüksek rakımlı dağlara giden ekipler, yaptıkları araştırmalar ve gözlemler neticesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan yaban ve çengel boynuzlu dağ keçilerinin yaşadığı bölgeleri belirliyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Şube Müdürlüğü ekipleri, kışın çetin geçtiği zorlu coğrafyalarda yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarını unutmuyor.
10 Ocak 2022 Pazartesi 09:54
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