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Yabancı kuralı değişecek mi? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Açıkladı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yabancı kuralının bu sezon 8+3 şeklinde devam edeceğini ve kuralı değiştirmeyi düşünmediklerini açıkladı.
Yabancı kuralı değişecek mi? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Açıkladı

Süper Lig'de yabancı oyuncu sayısına sınır getiren kural tartışılmaya devam ediyor. Sahaya sürülen ilk 11'lerde en az 3 Türk futbolcunun olmasını zorunlu kılan yabancı kuralı kulüpler tarafından eleştirilirken, konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) açıklama geldi. TFF Başkanı Mehmet Büyükeşi, Habertürk'e konuştu.

"Değiştirmeyi düşünmüyoruz"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Yabancı kuralı bu sezon 8+3 şeklinde devam edecek. Kulüplerin bir talebi olmadı, zaten biz de değiştirmeyi düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yabancı kuralı nedir?

Yabancı kuralı, sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşuluyla, sözleşmesi devam edenler de dahil en fazla 21 yabancı uyruklu oyuncunun tescil edilerek A Takım ve Müsabaka İsim Listesinde bulundurulması uygulamasıdır.

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