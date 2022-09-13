Yabancı kuralı değişecek mi? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Açıkladı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yabancı kuralının bu sezon 8+3 şeklinde devam edeceğini ve kuralı değiştirmeyi düşünmediklerini açıkladı.

Süper Lig'de yabancı oyuncu sayısına sınır getiren kural tartışılmaya devam ediyor. Sahaya sürülen ilk 11'lerde en az 3 Türk futbolcunun olmasını zorunlu kılan yabancı kuralı kulüpler tarafından eleştirilirken, konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) açıklama geldi. TFF Başkanı Mehmet Büyükeşi, Habertürk'e konuştu.

"Değiştirmeyi düşünmüyoruz"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Yabancı kuralı bu sezon 8+3 şeklinde devam edecek. Kulüplerin bir talebi olmadı, zaten biz de değiştirmeyi düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yabancı kuralı nedir?

Yabancı kuralı, sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşuluyla, sözleşmesi devam edenler de dahil en fazla 21 yabancı uyruklu oyuncunun tescil edilerek A Takım ve Müsabaka İsim Listesinde bulundurulması uygulamasıdır.