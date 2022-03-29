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Yabancı uyruklu şahıs 17 yaşındaki çocuğu asansörde taciz etti

İstanbul Esenyurt’ta asansörde 17 yaşındaki çocuğu taciz etmeye çalışan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.
Yabancı uyruklu şahıs 17 yaşındaki çocuğu asansörde taciz etti

Olay, 27 Mart günü saat 23.30 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. Yabancı uyruklu H.I. (35) isimli şahıs, S.A. (17) isimli çocuğun peşinden asansöre bindi.

17 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU ÖPMEYE VE DOKUNMAYA ÇALIŞTI

Kapının kapanmasının ardından şahıs, küçük çocuğu öpmeye ve vücuduna dokunmaya çalıştı. Yaşanan duruma tepki gösteren S.A., kapının açılmasıyla asansörden çıkarak evine gitti.

S.A.'nın yaşanan durumu ailesine anlatmasıyla polis ekiplerine haber verildi. Olayla ilgili yapılan incelemeler sonucunda harekete geçen Esenyurt Çocuk Büro ekipleri, H.I. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından saldırgan şahıs, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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