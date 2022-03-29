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Yağışlardaki artış, elektrik üretimine “can suyu” oldu

1 Ocak-15 Mart döneminde enerji üretimi amaçlı ana havza barajlarına gelen su miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49,7 artışla 12 milyar 927 milyon metreküpe yükseldi.
Yağışlardaki artış, elektrik üretimine “can suyu” oldu

Türkiye'de son dönemde artan yağışlar elektrik üretiminde hidroelektriğin payının artmasını ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrası fiyatı rekor seviyede artan doğal gazdan elektrik üretiminin düşmesini sağladı.

Türkiye'de 2020’nin son aylarından beri devam eden kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinin elektrik üretiminde görülen düşüş eğilimi, yağışlardaki artışla tersine döndü.

AA muhabirinin Enerji Yatırımcıları Derneğinden (GÜYAD) aldığı verilere göre, 1 Ocak-15 Mart döneminde enerji üretimi amaçlı ana havza barajlarına gelen su miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49,7 artışla 12 milyar 927 milyon metreküpe yükseldi.

Söz konusu miktar, bu ayın ilk yarısında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 184 artarak yaklaşık 1 milyar 785 milyon metreküp oldu.

Hidroelektrik santrallerden elektrik üretimi bu dönemde yüzde 48 artış gösterirken doğal gazdan elektrik üretimi yüzde 21 geriledi.

Hidroelektrik santrallerinden elektrik üretimindeki artış, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle fiyatı rekor sevide artan doğal gazdan elektrik üretiminin düşmesini sağladı.

1 Ocak-15 Mart döneminde ise hidroelektrik santrallerin Türkiye'nin elektrik üretimindeki payı yüzde 27 olarak hesaplandı. Bu oran geçen yılın aynı döneminde yüzde 20'de kalmıştı.

Emre amade güçte artış beklentisi
Kurulu gücü 31 bin 500 megavat seviyesinde bulunan hidroelektrik santrallerinin üretiminde emre amade güç mart itibarıyla 22 bin megavatı, fiili güç ise 17 bin 500 megavatı aştı.

Nisan başında karların erimesiyle hidroelektrikte emre amade kapasitenin 25 bin megavatı, üretimdeki fiili gücün de 20 bin megavatı geçmesi bekleniyor.

Bu artışla, hidroelektrik santrallerin Türkiye'nin elektrik üretimindeki payının yüzde 30-35 bandına ulaşacağı öngörülüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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