Yağışlı günler bitti: Hava sıcaklığı artıyor

Hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 5 derece artacağı, Marmara ve Kuzey Ege'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin çok bulutlu, Kıyı Ege ve Manisa çevreleri ile Balıkesir’in kıyı, Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 5 derece artacağı, Marmara ve Kuzey Ege'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimleri ile Akdeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Orta Karadeniz kıyılarında güney ve güneybatıdan kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, Marmara ile Orta Karadeniz kıyılarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir'in kıyı kesimlerinin (Edremit Körfezi) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 16°C Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 14°C Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 15°C Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 17°C Parçalı ve çok bulutlu

EGE: Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ve Manisa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 5°C Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 16°C Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

MANİSA 10°C Çok bulutlu ve sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

MUĞLA 12°C Çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı

AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Antalya'nın doğu ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA 15°C Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 17°C Çok bulutlu, doğu ilçeleri hafif sağanak yağışlı

HATAY 11°C Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA 8°C Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 6°C Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI 5°C Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 7°C Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 2°C Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ: Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU 7°C Parçalı bulutlu

DÜZCE 15°C Parçalı bulutlu

KASTAMONU 6°C Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 16°C Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bu sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bu gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA 10°C Parçalı ve az bulutlu

ÇORUM 7°C Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 14°C Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 13°C Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU: Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM 0°C Az bulutlu

KARS -1°C Az bulutlu

MALATYA 5°C Az bulutlu

VAN 4°C Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 8°C Az bulutlu

GAZİANTEP 9°C Az bulutlu

SİİRT 6°C Az bulutlu

ŞANLIURFA 11°C Az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısı güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 2,5m; Görüş: İyi.

MARMARA: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 4 ila 6, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.

EGE: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusu güneydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ: Çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz’de güney ve güneydoğudan, kuzeyi kuzeydoğudan; Doğu Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: iyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.