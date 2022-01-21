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Yağışlı ve soğuk havanın pazar günü şiddetini artırması bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Türkiye'nin batı bölgelerinden başlayan yağışlı ve soğuk havanın, pazar günü şiddetini artırmasının, batı ile iç bölgelerde gelecek hafta sonuna kadar etkili olmasının beklendiğini duyurdu.
Yağışlı ve soğuk havanın pazar günü şiddetini artırması bekleniyor

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, yarın akşam saatlerinden sonra Gaziantep ve Kilis çevreleri için öngörülen kar yağışları pazartesi sabah saatlerine kadar kuvvetlenecek.

Sinop ve Samsun çevrelerinde yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren görülecek yağışların ise kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur (21-50 kg/m2), zamanla karla karışık yağmur, iç kesimlerde de yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor.

İç Anadolu'nun Kuzeyi ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı
Bu gece saatlerinden sonra kuzey ve iç kesimlerde görülecek kar yağışlarının Ankara il merkezi ve batısı ile Kırşehir'in kuzey, Yozgat'ın batı ilçelerinde kuvvetli (10-20 cm), Ankara'nın doğusu ile Kırıkkale, Çorum ve Amasya çevrelerinde yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor.

Doğu Akdeniz'de sağanak bekleniyor
Ayrıca, Doğu Akdeniz'de (Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Mersin'in kuzey ve doğusu) görülecek yağışların, yarın öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimlerde kuvvetli (30-60 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak, 650 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Bu gece saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusu, Mersin'in Anamur, Konya'nın Seydişehir ve Hadim ile Karaman'ın Ermenek ilçelerinde görülecek yağışların, kıyı kesimlerde çok kuvvetli (51-100 kg/m2) gök gürültülü sağanak, 1000 metre üzeri rakımlı kesimlerde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Muğla çevresinde kuvvetli sağanak yağış
Muğla çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların ise cuma akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracağı, yarın akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli (30-65 kg/m2) olacağı öngörülüyor.

Türkiye'nin batı bölgelerinden başlayan yağışlı ve soğuk havanın, pazar günü şiddetini artırması ve batı ile iç bölgelerde (Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz) gelecek hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor.

Tüm bu tahminler göz önüne alındığında, başta kara yolları ve geçitlerde buzlanma, ulaşımda don olayına bağlı aksamalar, tipi şeklinde yağış, çığ riski ile kıyılarda sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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