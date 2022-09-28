  • BIST 3.263,59
  • Altın 967.592
  • Dolar 18.5317
  • Euro 17.7511
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 26 °C
»

Yağlı güreşlerde organizasyon sayısı artıyor

Yağlı güreşlerde ülke genelinde gelecek yıl 140'a yakın organizasyon düzenlenmesi planlanıyor.
Yağlı güreşlerde organizasyon sayısı artıyor

Her yıl nisan ve ekim ayları arasında 30'a yakın ilde yapılan yağlı güreşlere ilgi her geçen yıl artıyor.

Edirne'deki Tarihi Kırkpınar, Antalya'daki Tarihi Elmalı Yeşilyayla ve Balıkesir'deki Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri, en yoğun ilginin olduğu organizasyonlar olarak dikkati çekerken, ülke genelinde 128 organizasyon düzenleniyor. Festival havasında geçen yağlı güreşler, ilgi görüyor.

Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporcuların kalitesi, artan rekabet ve belediyelerin organizasyonlara verdiği önem sayesinde son yıllarda ata sporunun istenen noktalara gelmeye başladığını belirtti.

Türk halkının yağlı güreşleri sevdiğini, iyi bir organizasyonda çekişmeli mücadelelere tanıklık etme imkanının herkesi er meydanına çektiğini anlatan Yılmaz, güreşlere olan ilginin artmasında Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun kurulmasının da etkili olduğuna işaret etti.

Tutkulu izleyici kitlesi var
Yağlı güreşte güzel bir sezon geçirdiklerini kaydeden Yılmaz, şu bilgileri verdi:

"Türkiye'de 117 yağlı güreş organizasyonu yapılmıştı, bu yıl 128 oldu. Seneye 140'a yakın organizasyon talebi var. Biz de bu konuda federasyon ve birlik olarak çalışmalar yapıyoruz. Aralık ayında çalıştaylara başlayacağız. Şubat ayında da 2023 takvimini yayınlayacağız. Her güreşçi her organizasyona katılmıyor, biz de onu kendi içimizde disipline etmeye çalışacağız ama bu öyle bir er meydanı ki kispetini alan gelip güreşebilir. Biz buna biraz daha standart getirmek, kaliteyi arttırmak, pehlivanların sağlığını korumak, seyirciyi bilinçlendirmekle ilgili çalışmalar yapıyoruz."

Yağlı güreşlerin sadık ve tutkulu bir izleyici kitlesinin oluştuğunu belirten Yılmaz, bu durumun futbolla karşılaştırılabilecek seviyeye geldiğini savunarak, "Futbol 90 dakika, olmadı 120 dakikadır ama bu güreşlerde sabah 9'da gelen seyirci, desteklediği pehlivan yenilinceye kadar 8-9 saat oturur izler. Türkiye'de yağlı güreş seyircisinin sadakati ve devamlılığı, futbolda Süper Lig harici diğer liglerdeki maçlardan daha çoktur. Sosyal medyadaki takipçi sayıları da bunu gösteriyor. Bu seyirci başka bir sporda yok çünkü ata sporumuz." ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UEFA Uluslar Ligi'nde grupların 6. haftasına 7 maçla devam edildi27 Eylül 2022 Salı 09:43
  • Caner Erkin'den Hamit Altıntop'a tepki27 Eylül 2022 Salı 09:42
  • Selçuk İnan: Fenerbahçe şampiyon olabilirdi26 Eylül 2022 Pazartesi 23:28
  • Trabzonspor, Trondsen'in sözleşmesini feshetti26 Eylül 2022 Pazartesi 14:02
  • Beşiktaşlı futbolcu Redmond'un el tarak kemiğinde kırık tespit edildi24 Eylül 2022 Cumartesi 18:13
  • A Milli Takım C Ligi'ni Faroe Adaları maçıyla tamamlayacak24 Eylül 2022 Cumartesi 14:43
  • UEFA Uluslar Ligi'nin grup aşaması 6. hafta maçlarıyla tamamlanacak24 Eylül 2022 Cumartesi 11:00
  • A Milli Takım'da yeni dönem! Samet Aybaba sürprizi24 Eylül 2022 Cumartesi 10:47
  • Samsunspor, Ertuğrul Sağlam'la anlaştı23 Eylül 2022 Cuma 16:11
  • Galatasaraylı Leo Dubois, takım içi rekabete hazır23 Eylül 2022 Cuma 15:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti