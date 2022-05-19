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Yahudi örgüt: 28 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'da yıkıma başlayacağız

Yahudi aşırı sağcı bir grup, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Kubbetüs Sahra'nın yıkmak istediklerini ilan etti.
Yahudi örgüt: 28 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'da yıkıma başlayacağız

İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik zulüm uygulamaları devam ederken, aşırı sağcı Yahudi bir gruptan haddini aşan bir açıklama geldi.

Yahudi aşırı sağcı bir grup, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Kubbetüs Sahra'nın yıkılması çağrısında bulundu.

Filistinlilerin tamamen Arap ülkelere sınır dışı edilmesini savunan aşırı sağcı Lehava örgütünün lideri Bentzi Gopstein sosyal medya üzerinden tüm Yahudilere yaptığı çağrıda, İsrail'in resmi bayramı olarak bilinen 28 Mayıs "Kudüs Günü'nde" Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemeyi ve Kubbetüs Sahra'yı yıkmayı teklif etti.

Yahudiler, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa bölgesini işgal etmesini "Kudüs günü" olarak kutluyor. 'Kudüs günü' kapsamında Yahudiler, İsrail bayrakları ile Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde "bayrak yürüyüşü" düzenliyor.

Middle East Eye'ın haberine göre, Kubbetüs Sahra'yı yıkarak yerine bir Yahudi tapınağı inşa etme fikrini esas alan örgüt lideri, "Kudüs Günü, Kubbetüs Sahra'nın yıkımına başlanacağı gündür." dedi.

Gopstein bu sözleri bölgedeki Filistinliler tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

Ayrıca Lehava örgütünün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Kubbetüs Sahra'nın görüntüsü üzerinde oynanarak bir ekskavatör tarafından yıkılacağı an betimlendi.

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