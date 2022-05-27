Yakalanan 272 Afgan daha sınır dışı edildi!

Kocaeli'de düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarda yakalanan 272 Afgan uyruklu şahıs, İstanbul’dan kalkan uçaklarla ülkelerine gönderildi

Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan 400 düzensiz göçmenden 272'si, Afganistan'a gönderilmek üzere jandarma eşliğinde valilik koordinesinde otobüslerle İstanbul Havalimanı’na getirildi.

AA'nın haberine göre; aralarında 22 Mayıs'ta kapalı kasa araçtan kaçarken görüntüleri sosyal medya ve basına yansıyan düzensiz göçmenlerin de bulunduğu kişiler 2 ayrı uçakla Afganistan’a gönderildi.

128 düzensiz göçmen ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a intikal ettirilecek.