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Yaklaşık 177,3 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerin hesabında olacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 177 milyon 266 bin 298 liralık tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını bildirdi.
Yaklaşık 177,3 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerin hesabında olacak

Pakdemirli, Twitter hesabında, tarımsal destekleme ödemesine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Pakdemirli, 177 milyon 266 bin 298 liralık tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını belirterek, "Hububat, baklagil ve dane mısır desteği 150 milyon 514 bin 827 lira hayvan gen kaynakları desteği 13 milyon 136 bin 275 lira hayvan hastalıkları tazminatı 10 milyon 679 bin 31 lira kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi 2 milyon 936 bin 165 lira, çiftçimize hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

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