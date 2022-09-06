Yakupabdal’da Dikimevi Vergi Dairesi’nden satılık tarla

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’na bağlı Dikimevi Vergi Dairesi Müdürlüğü, vergi borcundan dolayı mahçuz bulunan Çankaya Yakupabdal Mahallesi’ndeki 19.451,57 metre kare tarlayı satılığa çıkardı.
Satış işlemi açık artırma usulü ile yapılacak.
Birinci satış tarihi 11.10.2022 olarak ilan edildi.
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