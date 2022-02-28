  • BIST 1.943,20
  • Altın 844.676
  • Dolar 13.7794
  • Euro 15.4739
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 9 °C
»

Yalova depreme dayanıklı 400 yataklı hastanesine nisanda kavuşacak

Yalova'da 500'e yakın deprem izolatörü ile donatılan modern imkanlara sahip devlet hastanesinin inşasında son aşamaya gelindi.
Yalova depreme dayanıklı 400 yataklı hastanesine nisanda kavuşacak

Sağlık Bakanlığınca 2019 yılında 233 milyon liraya ihale edilerek yapımına başlanan Yalova Devlet Hastanesi inşaatında yüzde 97 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı.

Yalova İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray, AA muhabirine, 400 yataklı planlanmasına rağmen gerektiğinde hastanenin 615 yatak kapasitesine yükseltilebileceğini söyledi.

Eray, tesiste 140 poliklinik, 97 yoğun bakım yatağı, biri hibrit 17 ameliyathanenin bulunacağını bildirdi.

Ayrıca, daha önce Yalova'da bulunmayan yanık ve kemoterapi ünitelerinin yer alacağını aktaran Eray, mevcut 23 yatakla hizmet verdikleri diyaliz ünitesinin kapasitesinin yeni binada 35 yatağa çıkarılacağını dile getirdi.

Doğum bölümlerinin de kapasite nitelik bakımından geliştirileceğini ifade eden Eray, "Kısacası yeni hastanemiz Yalova ilimize yakışır, bakanlığımızın son standartlarına uygun üçüncü basamak sağlık hizmeti vermeye uygun bir hastane olarak faaliyete geçecek." dedi.

"Daha önce olmayan hizmetlerin de bu hastanemizde verilmesi sağlanacak"
Dr. Emrah Eray, hastanenin şu anda doğal gaz bağlantısının yapılmasının beklendiğini ifade etti.

Eray, şu bilgileri paylaştı:

"Bakanlığımızın kabul aşamasıyla nasip olursa nisan ayı içinde taşınma işlemlerini başlatıp Yalova'mıza çifte bayram yaşatma ümidi içindeyiz. Kovid-19 salgını nedeniyle en sıkıntılı dönemden geçmemize rağmen başta ilimizdeki sağlık çalışanlarının özverisi ve altyapımızın müsaitliği sayesinde, sürecin başladığı tarihten itibaren bir hastamızı bile dışarıya göndermedik. Yeni hastanemizle geleceğin planlanması ve daha önce olmayan hizmetlerin de bu hastanemizde verilmesi sağlanacak. Kentimiz deprem bölgesinde yer alması nedeniyle yeni hastanemiz önemli donanımlarla inşa edildi. Bu binamızda 497 deprem izolatörü mevcut. Mühendis arkadaşlarımız bu konuyu daha iyi bilirler ama bu bina açıldığı zaman Yalova'nın en güvenli binası olacak. Hatta 8-8,5 büyüklüğünde deprem anında dahi buradaki hiçbir hizmetimizin aksamayacağının garantisini verebiliriz."

Şantiye şefi inşaat mühendisi Ahmet Beşışık ise 200 dönüm arazide 105 bin metrekare kapalı alana sahip hastanenin en önemli özelliğinin yüksek oranda depreme dayanıklılık olduğunu belirtti.

Bodrum katıyla 5 katlı hastanenin son işlerini yaptıklarını dile getiren Beşışık, hastanenin yakın zamanda hizmete girecek olmasının heyecanını yaşadıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çanakkaleliler 'boğazın gerdanlığı'nın açılışını heyecanla bekliyor28 Şubat 2022 Pazartesi 12:20
  • Diyarbakır'da kuzen cinayeti28 Şubat 2022 Pazartesi 11:44
  • Konya'da öğrenci servisi, otomobile çarptı: 14 yaralı28 Şubat 2022 Pazartesi 11:43
  • Türkiye'den Ukrayna'ya gönderilen yardım tırları Romanya'ya ulaştı28 Şubat 2022 Pazartesi 11:28
  • Ukrayna: Rus güçleri yaklaşık 5 bin 300 asker kaybetti28 Şubat 2022 Pazartesi 11:24
  • Otomobilin üzerinden yola savrulduğu kazada öldü28 Şubat 2022 Pazartesi 10:49
  • Esenyurt’ta 'çuvallı' lakaplı hırsızın evinden 80 çift çalıntı ayakkabı çıktı28 Şubat 2022 Pazartesi 10:48
  • Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştü28 Şubat 2022 Pazartesi 10:47
  • Ukrayna'dan çoğu öğrenci 184 kişilik grup Hamzabeyli Sınır Kapısı'na ulaştı28 Şubat 2022 Pazartesi 10:47
  • Yerli savunma sanayi Almanya’da Türk bayrağını dalgalandıracak28 Şubat 2022 Pazartesi 10:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti