Yalova Üniversitesi teknisyen ve güvenlik alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Yalova Üniversitesi bilgisayar ve iş sağlığı teknisyeni ile şoför ve güvenlik personeli alımı yapacak.
04.11.2022 tarihinde başlayan başvurular 18.11.2022’de sona eriyor.
Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilecek.
Alımlar adaylar arasında 2020 KPSS B grubu Ortaöğretim, 2020 KPSS (B) grubu ön lisans ve 2021 KPSS (B),2022 KPSS (B) Lisans grubu puan sırası esas alınacak yapılacak.
Yalova Üniversitesi teknisyen ve güvenlik alımı ilanının detayları için TIKLAYIN.
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