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Yalova’da 1 günde toplanan 18 ton atık, kültür merkezinin duvarlarında

Yalova Belediyesi, Çevre Koruma Haftası ve Dünya Çevre Günü nedeniyle ilk kez ‘Yalova Çevre Festivali’ adıyla geri dönüştürülebilen ürünler ile ‘YalovaEkoFest’ düzenledi.
Yalova’da 1 günde toplanan 18 ton atık, kültür merkezinin duvarlarında

Kentte 30 Mayıs- 1 Haziran'da gerçekleştirilen 'YalovaEkoFest’in Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış törenine; Vali Muammer Erol, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, belediye başkan yardımcıları Bahaddin Erbay ve Ahmet Sarıduman ile çok sayıda kişi katıldı. Etkinliklerin ilk gününde sinevizyon gösterisi, geri dönüşüm orkestra performansı ve geri dönüşüm kıyafet defileleri öğrenciler tarafından sergilendi. Ayrıca Yalova Belediyesi ve Yalova Güzel Sanatlar Lisesi iş birliğinde yapılan atölye çalışmaları, gelen ziyaretçilerden beğeni topladı. Hasar görmüş oyuncakların yeni halleri oyuncak sergisinde yer alırken, festivalde yer alan geri dönüşüm heykel sergisi de dikkat çekti. 

Festival kapsamında dikkat çekici etkinliğe de imza atıldı. Duyarlı kişiler tarafından kentteki plajlardan 1 günde toplanan 18 ton atık, etkinliğin düzenlendiği Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nin duvarlarına asıldı. Belediye tarafından farkındalık oluşturmak ve çevre bilincini aşılamak adına asılan atıklar, etkinlik süresince duvarlarda kalacak.

‘700 BİN TON ATIĞI EKONOMİYE KAZANDIRDIK’

Belediye olarak çevrenin korunması için tüm gayreti ve özveriyi gösterdiklerini belirten Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, “Hedefimiz şehrimizi yaşanabilir ve sürdürülebilir bir anlayış içerisinde geleceğe taşımaktır. Başta Temizlik işleri Müdürlüğü'müz olmak üzere belediyemizin tüm birimleri her türlü atığın kaynağında önlenmesinden geri kazanımına, hava, su ve görüntü kirliliği kontrolünden önlenmesine kadar pek çok alanda çalışmalarını sürdürmektedir. Gelecek nesillere temiz, güzel, huzurlu ve sağlıklı bir doğa bırakmak için sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmalarının Türkiye’deki öncülerinden olan belediyemiz, şimdiye kadar 700 bin ton geri dönüştürülebilir atığı, ekonomiye kazandırmıştır. Tüm şehrimize eşit dağılımla yerleştirdiğimiz kağıt, plastik, metal ve cam kumbaramızla atıkları kaynağında toplayıp dönüştürülmesini sağlıyor, temizlik aracı filomuzla hiç durmadan daha temiz bir Yalova için çalışıyoruz. Yalova’mızda çocuklarımızın yeşil ve doğaya ulaşımını sağlamak için mevcut parklarımızı revize ederken yeni yaptığımız parklar ile Yalova’mızı yepyeni bir çehreye kavuşmuştur” diye konuştu.

‘GELENEKSEL KAĞIT USTASI YETİŞTİRDİK’

Geri dönüşüm ve tarihi mirası birleştiren projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerine dikkat çeken Tutuk, “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'müzde İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi’ne ek olarak Geleneksel Kağıt Atölyesi'ni de faaliyete geçiriyoruz. Bu kapsamda bugün burada bulunan genç kardeşlerimize Yalova Güzel Sanatlar Lisesi ile yaptığımız protokol çerçevesinde eğitim desteği vererek geleneksel kağıt ustası yetiştirdik. Gençlerimiz bu mirası gelecek nesillere aktarmakta bayrağı bizlerden devralacaktır. Yalova’mızda gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli şey, yaşanabilir bir dünya yaşanabilir bir Yalova için hiç durmadan çalışmaktır” dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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