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Yalova'da 548 kilogram kaçak tütün ele geçirildi; 17 gözaltı

YALOVA merkezli iki ilde eş zamanlı yapılan kaçak tütün operasyonunda 548 kilogram kaçak tütün, 46 kilogram nargile tütünü ele geçirilirken, 17 kişi gözaltına alındı.
Yalova'da 548 kilogram kaçak tütün ele geçirildi; 17 gözaltı

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente kaçak tütün getirileceği yönünde istihbarat aldı. Bunun üzerine ekipler, teknik ve fiziki takibe başladı. Yapılan incelemelerin ardından harekete geçen ekipler, geçtiğimiz salı günü Yalova ve Bursa'da 17 adrese eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 3 milyon 387 bin 600 adet boş makaron, 251 bin 960 adet doldurulmuş makaron, 548 kg tütün, 46 kg nargile tütünü, 810 adet yasal paketlerden sökülmüş bandrol, 8 adet sigara sarma makinesi, 7 adet kompresör, 13 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken 17 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin sabah saatlerinde ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden, Yalova'da kaçak makaron satışını organize eden S.S. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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