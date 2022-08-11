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Yalova'da bakıma alınacak dev platform Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Yalova'da bir tersanede bakım ve onarım yapılacak dev platform, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Yalova'da bakıma alınacak dev platform Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Hollanda'nın Vlissingen Limanı'ndan yola çıkan ve Gemak Altınova Tersanesi'ne giden, 132 metre boyunda ve 65 metre yüksekliğindeki 15 bin 966 grostonluk Danimarka bayraklı "Sea İnstaller" isimli platform, güneyden boğaza girdi.

Yaklaşık 2 saatte Çanakkale önlerine ulaşan platformun geçişi nedeniyle Çanakkale Boğazı tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Marmara Denizi'ne seyrini sürdüren platforma güvenlik gerekçesiyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-5" ve "Kurtarma-15" römorkörleri eşlik etti.

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