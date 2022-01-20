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Yalova'da 'dur' ihtarından kaçarken yola uyuşturucu atan 2 şüpheli yakalandı

YALOVA'da polisin 'dur' ihbarına uymayan şüpheliler kaçarken otomobilden içinde uyuşturucu bulunan torbaları çalıların arasına attı.
Yalova'da 'dur' ihtarından kaçarken yola uyuşturucu atan 2 şüpheli yakalandı

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında dün Osmangazi Köprüsü Gişelerinde uygulama yaptı. Denetimler sırasında polisin şüphe üzerine 'dur' ihtarında bulunduğu içerisindeki 2 kişinin bulunduğu otomobil, hızla kaçmaya başladı. Takip sırasında otomobilin camından bir şeylerin atıldığını fark eden polis, S.D. ve A.E.'yi Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Kılıç gişelerinde yakaladı.

NARKOTİK KÖPEĞİ OTOYOL KENARINDA UYUŞTURUCU ARADI

Olayın ardından şüphelilerin otomobilden attığı malzemelerin bulunması için narkotik köpeği 'Zeytin' otoyol kenarında arama yaptı. Polis ekipleri de araç ve şüphelilerin üst aramasını yaptı. Şüphelilerin kaçış güzergahında çalılara savurduğu uyuşturcu torbaları, Zeytin tarafından bulundu. Açılan torpalardan 2 bin 521 adet ecstasy sentetik tablet, bir kilo 78 gram esrar, 96.68 gram metamfetamin, 42.76 gram kokain ele geçildi.

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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