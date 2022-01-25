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Yalova'da kamu personeline idari izin

YALOVA'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle, itfaiye ve defin hizmeti görevlileri dışında kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memur ve işçilerin yarın izinli sayılacağı açıklandı.
Yalova'da kamu personeline idari izin

Yalova Valiliği, kentte yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla bazı önlemler aldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada itfaiye ve defin hizmeti görevlileri dışında kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memur ve işçiler yarın izinli sayılacağını belirtilerek, şöyle denildi:

"İlimizde umumi hayata müessir yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık, sosyal hizmetler ve ulaşım birimleri ile belediyelerin itfaiye ve cenaze defin hizmeti görevlileri dışındaki; memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli sayılmasına, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Özel Ana Okulları, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Halk Eğitim Merkezleri, Özel Öğretim Kursları, Motorlu Taşıt Sürücü Kursları, Destekleme ve Yetiştirme Kursları ve Özel Okullardaki Takviye Kursları da dahil olmak üzere tüm eğitim öğretim kurumlarında 26 Ocak 2022 Çarşamba günü yüz yüze eğitim faaliyetlerine ara verilmesine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı tüm Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü tatil edilmesine karar verilmiştir."

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