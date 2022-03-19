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Yalova'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Yalova'da öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.
Yalova'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Özellikle Yalova-Bursa kara yolu Süpürgelik mevkisinde tipi şeklinde görülen yağışa karşı, 14. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yol temizleme ve tuzlama çalışması sürüyor.

Kentten İstanbul ve Bursa'ya geçişlerin sağlıklı yapılması için yollarda çalışmalarını artıran ekipler, Yalova ve Orhangazi istikametlerinde görev alıyor.

İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, kar yağışının etkilediği Armutlu ilçesinin Selimiye ve Mecidiye bölgelerinde İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin görev aldığını belirterek, "Ekiplerimiz bölgede hazır bekliyor. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm önlemlerimizi almış durumdayız." dedi.

Öte yandan, il merkezinde de aralıklarla etkili olan kar nedeniyle belediye ekipleri hazırda bekletiliyor.

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