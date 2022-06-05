  • BIST 2.601,25
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.3949
  • Euro 17.5893
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 27 °C
»

Yangın gözetleme kulesi personeli gözünü ormanlardan ayırmıyor

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, illerin kesişme noktasında yer alan 1150 rakımlı tepedeki yangın gözetleme kulesinde görevli personel, ormanları kesintisiz gözetliyor.
Yangın gözetleme kulesi personeli gözünü ormanlardan ayırmıyor

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, beş ilin kesişme noktasında yer alan 1150 rakımlı yangın gözetleme kulesinde görev yapan personel, gözünü ormanlardan ayırmıyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Nurdağı İşletme Şefliği Emirtepe Yangın Gözetleme Kulesi görevlileri, ellerindeki dürbünle ormanlık alanda gördükleri en küçük dumanı merkeze bildiriyor.

Yaklaşık 11 yıldır görevi sürdüren Kenan Bakır, gazetecilere, kulede Kahramanmaraş, Gaziantep, Osmaniye, Hatay ve Kilis'in görüş mesafesine giren bölümlerindeki 32 bin hektarlık ormanlık alanı gözetlediklerini söyledi.

Görev yoğunluğu nedeniyle çocuklarının bazen kendilerini kuleye ziyarete gelmeleriyle vakit geçirerek hasret giderdiklerini belirten Bakır, "Buradaki vazifemiz, olası çıkabilecek yangınlara en etkin müdahaleyi sağlamak. Burada arkadaşlarımızla dönüşümlü olarak 7/24 kesintisiz gözetleme yaparak ormanlarımızı en iyi şekilde korumayı amaçlıyoruz. Gelecek nesillere yeşil vatan bırakmak amacıyla Orman Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla görevimizi yerine getirmekteyiz." dedi.

Bakır, Türkiye'nin orman yangınlarına en kısa sürede, en etkin şekilde müdahale eden ülke konumunda bulunduğunu aktararak, bu konumu korumak ve daha da geliştirmek için hassas olduklarını ifade etti.

Kule görevlisi Kerim Bakır da ormanları korumaya çalıştıklarını belirterek, vatandaşlardan piknik alanlarında duyarlı olmalarını ve her yerde ateş yakmamalarını, sigara izmaritlerini söndürmeden yola atmamalarını ve orman yangını gördüklerinde ihbarda bulunmalarını istedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • '81 İlde 81 Milyar Adım' etkinliği bugün yapılacak05 Haziran 2022 Pazar 12:54
  • Sınava polis yetiştirdi05 Haziran 2022 Pazar 12:24
  • Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın05 Haziran 2022 Pazar 11:49
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye olarak doğanın tahribatının önüne geçmek için hassasiyetle adımlarımızı attık05 Haziran 2022 Pazar 11:40
  • Pazarcıların araç çekme mesaisi05 Haziran 2022 Pazar 11:36
  • Çakalburnu Lagünü'nde oksijen tükendi, balıklar öldü05 Haziran 2022 Pazar 11:33
  • Adana'da su altı polisleri Seyhan Gölü'nde çöp topladı05 Haziran 2022 Pazar 10:59
  • MSB: 16 terörist etkisiz hale getirildi05 Haziran 2022 Pazar 10:58
  • 16 ildeki 'Müsilaj' operasyonunda 97 tutuklama05 Haziran 2022 Pazar 10:57
  • Teröristlerin mühimmat deposu olarak kullandığı sığınak imha edildi05 Haziran 2022 Pazar 10:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti