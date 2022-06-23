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Yangında mahsur kalan kirpi ve kablumbağa hayvanseverlerce kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangından hayvanlar da olumsuz etkileniyor.
Yangında mahsur kalan kirpi ve kablumbağa hayvanseverlerce kurtarıldı

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda 21 Haziran'da henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın devam ediyor.

Orman işçileri ve itfaiye ekipleri, gece boyunca yangına karadan müdahale etti.

Yangına, sabahın ilk saatlerinden itibaren havadan da müdahale edilmeye başlandı. Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Arama Kurtarma ekipleri ile hayvanseverler de yanan alanlarda mahsur kalan hayvanların zarar görmemesi için çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda Bördübet Yedialar mevkisinde yangında mahsur kalan kirpi ve kaplumbağayı görerek kurtaran HAYBAP Ferdinand Hayvanlara ve Doğaya Ahbap Derneği üyeleri su ve yiyecek verdikleri hayvanları kafeslerle Değirmenyanı'ndaki Yangın Komuta Merkezine getirdi.

Kaplumbağa ve kirpi ile ilgilenen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ekip üyelerine duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.

HAYBAP Ferdinand Hayvanlara ve Doğaya Ahbap Derneği Yönetim Kurulu Derneği Başkanı Sibel Çakır, yıllardır afet alanlarında çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Marmaris'te Hisarönündeki yangınlarda çalışmalar yürüttüklerini belirten Çakır, "Buradaki mağdur hayvanları kurtarma çabası içerisindeyiz. Birçok hayvana ulaşmayı başardık. Çok şükür hepsini hafif yaralı olarak kurtardık. Bir kirpi ve kaplumbağayı da kurtardık. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şu an için onlara bir isim vermedik. Çünkü onlar doğal hayatlarına tekrar dönecekler." diye konuştu.

Çakır, çalışmalarının yangın bitene kadar devam edeceğini dile getirdi.

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